В России сократились продажи электроники За девять месяцев продажи смартфонов и ноутбуков в России снизились на 15–25%

По итогам первых девяти месяцев 2025 года в России заметно сократились объемы продаж электроники, передает «Коммерсант». Это касается всех основных категорий товаров.

Наибольший спад произошел в продажах смартфонов и ноутбуков. В период с января по сентябрь реализация смартфонов уменьшилась на 20% в количественном выражении и на четверть — в денежном, ноутбуков — на 15% и 20% соответственно.

Продажи телевизоров также продемонстрировали снижение: объем реализации этой техники уменьшился на 11% по количеству и на 9% в денежном эквиваленте. В сегменте носимой электроники зафиксировано падение продаж на 11% по сравнению с предыдущим годом.

В «Марвел-Дистрибуции» объяснили снижение продаж смартфонов тем, что россияне стремятся сократить расходы. По словам представителя компании, граждане стали продлевать срок службы своих гаджетов, что привело к увеличению спроса на аксессуары, такие как аккумуляторы, защитные стекла, чехлы и другие.

