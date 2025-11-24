День матери
24 ноября 2025 в 10:35

В России сократились продажи электроники

За девять месяцев продажи смартфонов и ноутбуков в России снизились на 15–25%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
По итогам первых девяти месяцев 2025 года в России заметно сократились объемы продаж электроники, передает «Коммерсант». Это касается всех основных категорий товаров.

Наибольший спад произошел в продажах смартфонов и ноутбуков. В период с января по сентябрь реализация смартфонов уменьшилась на 20% в количественном выражении и на четверть — в денежном, ноутбуков — на 15% и 20% соответственно.

Продажи телевизоров также продемонстрировали снижение: объем реализации этой техники уменьшился на 11% по количеству и на 9% в денежном эквиваленте. В сегменте носимой электроники зафиксировано падение продаж на 11% по сравнению с предыдущим годом.

В «Марвел-Дистрибуции» объяснили снижение продаж смартфонов тем, что россияне стремятся сократить расходы. По словам представителя компании, граждане стали продлевать срок службы своих гаджетов, что привело к увеличению спроса на аксессуары, такие как аккумуляторы, защитные стекла, чехлы и другие.

Ранее в России резко упал спрос на дубайский шоколад. Продажи этого десерта осенью значительно снизились, несмотря на падение цен. Эксперты объясняют популярность продукта его новизной, пик интереса к которому был пройден еще в начале прошлого года. Снижение качества у некоторых изготовителей также могло ускорить падение спроса.

