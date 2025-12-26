Новый год — 2026
26 декабря 2025

В российской электронике начнут усиленно искать иностранные детали

Минпромторг планирует усилить контроль за компонентами в российской электронике

Минпромторг России разработал проект механизма дополнительного контроля за промышленными изделиями, сообщает «Коммерсант». Согласно документу, помимо ежегодных плановых проверок, появится возможность внепланового контроля за уже выпущенной продукцией. Такие проверки могут проводиться с частотой не более одного раза в квартал, за них будет отвечать Росстандарт.

В задачи агентства будет входить подтверждение того, что продукция соответствует статусу отечественной. Также необходимо будет удостоверить российское происхождение используемых в ней компонентов. В итоговом заключении специалисты Росстандарта дадут оценку уже проведенным экспертизам товара.

Если устройство не пройдет данную проверку, оно будет исключено из соответствующего реестра. Это повлечет за собой невозможность его участия в государственных закупках, которые проводятся в рамках так называемого «национального режима».

Ранее депутаты Государственной думы от фракции КПРФ предложили ввести обязанность для государственных органов закупать технику исключительно у российских производителей. По мнению парламентариев, подобный шаг позволит привлечь дополнительные инвестиции в отрасль. Также он гарантирует отечественным компаниям наличие устойчивого и предсказуемого рынка сбыта для их продукции.

