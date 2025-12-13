В России предложили начать импортозамещение с органов власти

Депутаты Госдумы от КПРФ выступили с инициативой обязать органы власти закупать технику отечественных производителей, пишет РИА Новости со ссылкой на обращение главе Минпромторга РФ Антону Алиханову. По мнению парламентариев, такой подход позволит привлечь инвестиции в сферу и обеспечит стабильный рынок сбыта для отечественных компаний.

Депутат Госдумы Алексей Куринный подчеркнул, что в условиях санкционного давления ключевой задачей остается формирование условий для восстановления технологического суверенитета России. Он пояснил, что введение технологического сбора вряд ли сможет ускорить и обеспечить масштабный переход на использование российской электроники.

Куда разумнее — сформировать гарантированный рынок сбыта для отечественных производителей в лице самого государства, — сообщил Куринный.

При этом ранее президент Владимир Путин заявил, что если Россия будет опираться исключительно на импортозамещение, то страна не добьется технологического лидерства. Он также отметил, что России нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах.