Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 10:30

В России предложили начать импортозамещение с органов власти

Депутаты КПРФ предложили обязать органы власти закупать российскую технику

Алексей Куринный Алексей Куринный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Депутаты Госдумы от КПРФ выступили с инициативой обязать органы власти закупать технику отечественных производителей, пишет РИА Новости со ссылкой на обращение главе Минпромторга РФ Антону Алиханову. По мнению парламентариев, такой подход позволит привлечь инвестиции в сферу и обеспечит стабильный рынок сбыта для отечественных компаний.

Депутат Госдумы Алексей Куринный подчеркнул, что в условиях санкционного давления ключевой задачей остается формирование условий для восстановления технологического суверенитета России. Он пояснил, что введение технологического сбора вряд ли сможет ускорить и обеспечить масштабный переход на использование российской электроники.

Куда разумнее — сформировать гарантированный рынок сбыта для отечественных производителей в лице самого государства, — сообщил Куринный.

При этом ранее президент Владимир Путин заявил, что если Россия будет опираться исключительно на импортозамещение, то страна не добьется технологического лидерства. Он также отметил, что России нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах.

депутаты
электроника
техника
власть
импортозамещения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Каперсы в кулинарии: что это за продукт и чем он полезен для организма
При выполнении гособоронзаказа Росгвардия недосчиталась 40 млн рублей
Российские военные разбили подразделение наемников в Волчанске
Магнитные бури сегодня, 13 декабря: что завтра, проблемы с сосудами, апатия
Татьяна Навка раскрыла звездный состав ледового шоу «Щелкунчик»
Чеботина рассказала, как Киркоров связан с ее новым парнем
Макгрегор устроил тайную свадьбу после 17 лет отношений
«Не таких давили»: Соколовский о вмешательстве СК в дело о сталкерах
Юный лихач устроил ночной дрифт на «Жигули» прямо на мемориале
В США «слили» фото обнаженного Эпштейна и тыкву в виде головы Трампа
Манул Тимофей начнет получать меньше крыс
Одесские пенсионеры начали «питаться святым духом»
Мстительный россиянин устроил поджог на участке экс-возлюбленной
Подконтрольная ВСУ часть Херсонской области погрузилась в блэкаут
Власти Саратова помогут жильцам пострадавших от БПЛА квартир
Удары по Украине сегодня, 13 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
В России предложили начать импортозамещение с органов власти
Смертельный взрыв на сирийской свадьбе попал на видео
Работа цеха воронежского предприятия встала из-за БПЛА ВСУ
С Игоря Верника не смогли выбить долг по «коммуналке»
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.