Стали известны итоги испытания импортозамещенного самолета SJ-100 В ОАК сообщили об успешных испытаниях самолета SJ-100 с российским двигателем

Самолет SJ-100 с российским двигателем ПД-8 успешно прошел испытания на защиту от воды, рассказали на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех). Таким образом, импортозамещенное судно продемонстрировало возможность приземляться на взлетно-посадочной полосе при наличии воды.

Специалисты <…> провели в так называемом «бассейне» сертификационные испытания полностью импортозамещенного ближнемагистрального самолета «Суперджет» с российскими двигателями ПД-8 <…>. В ходе тестов была подтверждена возможность эксплуатации лайнера при наличии воды на взлетно-посадочной полосе, — уточнили в пресс-службе компании.

Отмечается, что испытания проводились в городе Жуков на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова. Для этого на территории объекта смонтировали «бассейн» длиной более 70 метров и шириной 12 метров.

До этого ОАК и индийская Hindustan Aeronautics Limited подписали в Москве соглашение о производстве гражданских самолетов SJ 100. Иностранная компания получила право выпускать лайнеры для внутренних заказчиков. Это будет первое в истории производство SJ 100 за рубежом.