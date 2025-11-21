Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 09:33

Су-30СМ2 пополнили парк боевой авиации России

ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-30СМ2

Истребитель Су-30СМ2 Истребитель Су-30СМ2 Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставила Министерству обороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2, сообщили в Ростехе. Самолеты успешно прошли испытания и переданы для дальнейшего использования войскам.

Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, приемку техники осуществили экипажи морской авиации ВМФ. В Ростехе добавили, что новая модификация представляет собой дальнейшее развитие стоящих на вооружении ВКС и ВМФ самолетов. Обновлены бортовые радиоэлектронные системы, комплексы РЭБ, а также расширен спектр применяемых вооружений.

Ранее начальник летной службы компании «Сухой» «ОКБ Сухого» Герой России Сергей Богдан заявил, что первый полет новейшего российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на начало 2026 года. В настоящее время машина находится в сборочном цехе, где ведутся ее завершающие доработки.

Су-30СМ
истребители
ВКС России
ОАК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один человек пострадал в ДТП с грузовиком под Тверью
Настоящий чак-чак: секреты, которые знают лишь татарские хозяйки
В Петербурге студентка заявила, что поджигала вышки сотовой связи
Стало известно, как мошенники начали обманывать автовладельцев
Московский суд взыскал с германской компании миллиарды евро
Двухмесячная девочка попала в больницу из-за отравления дымом при пожаре
«Крупнейший успех»: военэксперт объяснил важность освобождения Купянска
Бывший сотрудник СБУ рассказал о компроматах НАБУ и САП
В небе над российским регионом засияла таинственная вспышка
В России повысят исполнительский сбор за взыскание долгов
Работа крупного российского перевозчика оказалась заблокирована
Гагин назвал причину побега из Украины «кошелька Зеленского»
Больше 20 детей умерли из-за сиропа от кашля
«Главный диверсант»: россиянам назвали основные причины тромбоза
Главные тренды в рекламе в 2026 году обсудили на НРФ-9 в Москве
Украину предупредили об обрушении фронта уже скоро
Зеленского отговаривают от переизбрания
Россиянка чуть не погибла во время отдыха на пляже из-за медузы
Стало известно, как Лукашенко заставил сдаться Литву
Четверо детей погибли при взрыве на химзаводе в Пакистане
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.