Су-30СМ2 пополнили парк боевой авиации России

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) поставила Министерству обороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2, сообщили в Ростехе. Самолеты успешно прошли испытания и переданы для дальнейшего использования войскам.

Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, приемку техники осуществили экипажи морской авиации ВМФ. В Ростехе добавили, что новая модификация представляет собой дальнейшее развитие стоящих на вооружении ВКС и ВМФ самолетов. Обновлены бортовые радиоэлектронные системы, комплексы РЭБ, а также расширен спектр применяемых вооружений.

Ранее начальник летной службы компании «Сухой» «ОКБ Сухого» Герой России Сергей Богдан заявил, что первый полет новейшего российского истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на начало 2026 года. В настоящее время машина находится в сборочном цехе, где ведутся ее завершающие доработки.