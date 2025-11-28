Охотник на Patriot: русский Су-30СМ2 первым в мире уничтожил ЗРК в зоне СВО

Российский Су-30СМ2 стал первым в мире многоцелевым истребителем, уничтожившим зенитные ракетные комплексы Patriot в зоне СВО. Как отмечают западные СМИ, несколько ЗРК были поражены менее чем через сутки после их передачи Киеву Германией. По мнению экспертов, новые возможности ВКС РФ снизят эффективность противовоздушной обороны Украины. В чем уникальность Су-30СМ2 — в материале NEWS.ru.

Как Су-30СМ2 уничтожил ЗРК Patriot на Украине

Ростех сообщил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВС РФ новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2. Как отметили в пресс-службе госкорпорации, самолеты этого типа подтвердили свою эффективность в ходе СВО.

«На их счету сотни уничтоженных воздушных и военных целей, включая установки Patriot», — пояснили в Ростехе.

ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Издание Military Watch Magazine отмечает, что это первый подтвержденный случай уничтожения американских ЗРК современным многоцелевым истребителем. По словам журналистов, ранее российские военные активно использовали ударные беспилотники, а также ракетные комплексы «Искандер-М» и «Кинжал».

В MWM предположили, что Су-30СМ2 применил для поражения ЗРК противорадиолокационную ракету Х-31П, дальность которой составляет 130 км. Возможно, истребитель ее запустил с небольшой высоты, чтобы не попасть под ответный огонь.

«Х-31П ценится за высокую скорость, превышающую 3 Маха, и за малый вес, позволяющий каждому истребителю Су-30 нести до шести таких ракет. Ракеты наводятся на излучение радаров противника для высокоточного поражения целей и несут боеголовки весом около 90 кг», – пишет журнал.

Какие есть сильные стороны у Су-30СМ2

Су-30СМ2 представляет собой модифицированную версию Су-30СМ. Машина оснащена двигателями АЛ-41Ф1С с отклоняемым вектором тяги и новой всепогодной бортовой радиолокационной системой «Ирбис-Э» с увеличенной дальностью обнаружения воздушных, наземных и морских целей. Кроме того, модернизированная версия истребителя получила улучшенную оптико-электронную прицельную навигационную систему и передовой комплекс средств радиоэлектронного противодействия.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ2 Фото: МО РФ/РИА Новости

Экипаж самолета состоит из двух человек — пилота и штурмана, функции которых разделены. Первый управляет истребителем и ведет воздушный бой, а второй отвечает за поражение наземных целей. Он ведет поиск и сопровождение мишеней, а также запускает ракеты.

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов назвал маневренность одним из главных преимуществ Су-30СМ2. По его словам, истребитель способен зайти на цель с неожиданного ракурса. Пилот может совершать обманные тактические приемы, чтобы противник не обнаружил самолет. При подходе на минимальное расстояние к линии соприкосновения штурман кратковременно включает локатор и выбирает режим для запуска ракет, подчеркнул Попов.

«Су-30СМ2 имеет на борту противорадиолокационные ракеты большой дальности. Когда включаются системы ПВО противника, эти снаряды точно идут на излучение, что позволяет уничтожить радиолокационную систему наведения. В результате пусковая установка слепнет», — пояснил эксперт.

Он предположил, что экипаж Су-30СМ2 применил две ракеты для уничтожения ЗРК Patriot. Одну — для удара по радиолокационной станции точного наведения, вторую — по командному пункту, рядом с которым находились пусковые установки.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Размещение ракеты на истребителе Су-30СМ2 Фото: МО РФ

Как уничтожение Су-30СМ2 комплекса Patriot повлияет на ход СВО

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с NEWS.ru отметил, что для выполнения задач спецоперации важны не только технические характеристики российской авиатехники, но и мастерство пилотов, которые демонстрируют высочайший уровень профессионализма.

«Когда летчик видит на приборах, что противник его обнаружил и, возможно, запустил ракету, ему нужны железная выдержка и хорошо отработанные навыки противоракетного маневрирования. Кроме того, это успех наших инженеров, которые смогли увеличить дальность обнаружения воздушных целей для бортового оборудования и снизить заметность истребителя. Также стоит отметить прекрасную работу российских средств разведки», — сказал аналитик.

По мнению обозревателя портала InfoBRICS Драголюба Боснича, уничтожение ЗРК Patriot в зоне СВО должно развеять иллюзии Киева, что украинская ПВО способна противостоять авиации России.

«Главная иллюзия — игнорирование военной мощи России из-за упрямого нежелания признать реальность, олицетворением которой стал Су-30СМ», — подчеркнул он.

