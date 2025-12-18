Новый год-2026
18 декабря 2025 в 19:30

В Госдуме объяснили, почему западные лидеры не проводят прямые линии

Депутат Толмачев: на Западе нет прямых линий из-за отсутствия свободы слова

Александр Толмачев Александр Толмачев Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
В странах Запада при всей заявленной гласности нет настоящей свободы слова, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, с этим связано отсутствие прямых линий с участием государственных лидеров.

Все превращено в продукт для управления экономикой, политикой, людьми. Поэтому никакого прямого диалога первого лица страны и ее граждан у них быть не может. Нет ни одного западного лидера сопоставимого уровня [с Владимиром Путиным], который смог бы сегодня провести такую же прямую линию, — пояснил парламентарий.

По мнению Толмачева, отчасти именно поэтому зарубежные СМИ проявляют такой интерес к диалогу президента РФ с населением. Они видят в этом возможность задать вопрос человеку, от чьих решений по-настоящему зависит будущее всей планеты, добавил депутат.

Для нас декабрьская прямая линия с Владимиром Путиным — это уже традиция. Конец года без подведения итогов с президентом, его комментариев и личного участия в делах людей уже и не мыслится, — пояснил Толмачев.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предположила, какие социальные темы Путин может затронуть в ходе прямой линии. По ее мнению, на мероприятии, возможно, будет освещен ход реализации национальных проектов, таких как «Семья» и «Кадры».

