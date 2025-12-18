Одесситы взбунтовались из-за недельных блэкаутов

Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения электричества на целую неделю, сообщает «Политика страны». Примерно неделю назад в городе возникли проблемы с электроснабжением, водой и теплом.

На кадрах видно, как несколько человек выстроились на пешеходном переходе и перекрыли движение автомобилей, несмотря на разрешающий сигнал светофора. Водители начали активно сигналить. Один из протестующих держал в руках плакат.

Ранее сообщалось, что жители Одессы из-за блэкаута начали ходить в торговые центры, чтобы зарядить гаджеты. В одном ТЦ между двумя женщина произошла ссора. Одна из них хотела зарядить телефон, сидя у стойки, но другая не позволила ей и толкнула. Пожилая горожанка упала на пол.

До этого в Одесской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кризиса в энергетической системе. По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности. Местный энергохолдинг «ДТЭК» сообщил о повреждении 20-й подстанции.