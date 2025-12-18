Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 19:40

Одесситы взбунтовались из-за недельных блэкаутов

Жители Одессы перекрыли дорогу из-за недельного отключения электричества

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Жители Одессы перекрыли дорогу из-за отключения электричества на целую неделю, сообщает «Политика страны». Примерно неделю назад в городе возникли проблемы с электроснабжением, водой и теплом.

На кадрах видно, как несколько человек выстроились на пешеходном переходе и перекрыли движение автомобилей, несмотря на разрешающий сигнал светофора. Водители начали активно сигналить. Один из протестующих держал в руках плакат.

Ранее сообщалось, что жители Одессы из-за блэкаута начали ходить в торговые центры, чтобы зарядить гаджеты. В одном ТЦ между двумя женщина произошла ссора. Одна из них хотела зарядить телефон, сидя у стойки, но другая не позволила ей и толкнула. Пожилая горожанка упала на пол.

До этого в Одесской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кризиса в энергетической системе. По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности. Местный энергохолдинг «ДТЭК» сообщил о повреждении 20-й подстанции.

свет
Украина
электроэнергия
протесты
Одесса
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вклады сроком от трех лет могут получить страховку до 2 млн рублей
Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
Протестующих у Европарламента закидали гранатами со слезоточивым газом
Итоги года с Путиным, роковая ошибка США, Киев теряет спонсоров: что дальше
ФАС заставила ПИК открыть двери конкурентам
В ГД раскрыли, зачем Евросоюз на самом деле хочет украсть российские активы
В Минобороны сообщили об успехах бойцов «Центра» в районе Красноармейска
США «почистили» список антироссийских санкций
Житель Каушан сжег свою больную мать и надругался над сиделкой
Названы четыре причины, почему в Европе говорят о войне с Россией
Одесситы взбунтовались из-за недельных блэкаутов
Взбиваю творог и банан: нежный мусс для малышей на Новый год!
Россияне с детьми получили психологическую травму из-за голых немцев
Рецепт-находка для мам: безопасные канапе для малышей на праздник
Герасимов раскрыл положение дел в Красном Лимане
В Госдуме объяснили, почему западные лидеры не проводят прямые линии
Раскрыты возможности современного российского ЗРК С-500
Группа «Восток» освободила территорию ДНР в зоне своей ответственности
Энергетик умер при атаке дрона ВСУ в Херсонской области
Во Франции назвали армию России одной из лучших в мире
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.