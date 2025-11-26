Выход Польши из ЕС: кому от этого будет больнее — Варшаве или Брюсселю

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил президента страны Кароля Навроцкого в подталкивании страны к выходу из Евросоюза. По мнению главы МИД, польский лидер готовит для этого психологическую почву. Чем обернется для Польши и самого Евросоюза выход Варшавы и кто может последовать ее примеру — в материале NEWS.ru.

В чем Сикорский обвинил Навроцкого

Выступая в польском сейме, глава МИД Радослав Сикорский обвинил президента страны Кароля Навроцкого в подготовке к выходу из Евросоюза, сообщила газета Rzeczpospolita.

«Намекая на то, что европейская интеграция — это заговор против Польши, вы [президент] не помогаете ни ЕС, ни Польше. Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза, для Polexit», — заявил Сикорский.

По его словам, критика ЕС может быть конструктивной, однако Навроцкий пытается дискредитировать и разрушить объединение. «Польша вне ЕС будет не только беднее, но и менее защищенной, изолированной и более уязвимой для вторжения. Если вы действительно патриот, задумайтесь о последствиях своих слов, а не играйте на страхах людей», — подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее Навроцкий и его окружение называли Евросоюз угрозой национальному суверенитету. «Европейский союз не владеет государствами и не может приказывать суверенным государствам, что им делать, особенно в вопросах их собственной безопасности», — заявлял представитель польского президента Мартин Пшидач.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что будет означать для Польши выход из ЕС

Сикорский предупредил, что выход из ЕС лишит Польшу доступа к европейским фондам помощи, а также поставит под угрозу 75% польского экспорта, который приходится на страны объединения. Он также указал, что полякам потребуется подтверждать дипломы и получать трудовые визы для работы в Европе, экспортерам — платить таможенные пошлины.

Экономика Польши полностью завязана на Евросоюз, поэтому рассматривать ее выход из ЕС бессмысленно даже гипотетически, считает политолог Алексей Мухин. «Все „польское экономическое чудо“ обусловлено лишь дотациями от Евросоюза. И Сикорский ругает Навроцкого не по поводу выхода из ЕС, а по поводу того, что критика Евросоюза Навроцким может лишить Польшу этих самых дотаций, крайне для Варшавы важных», — пояснил он NEWS.ru.

По его словам, лишение Варшавы европейских дотаций вполне реально. «Посмотрите на пример Венгрии, которой ЕС обрубает все финансирование из-за позиции венгерских властей. А потом возвращает потихоньку, когда венгры сдаются и идут на попятную. Так же может быть и с Польшей. И вот этого Сикорский (и не только он) боится», — добавил Мухин.

По словам политолога Владимира Корнилова, по опросам подавляющее большинство поляков выступают за сохранение членства в ЕС. «Страна получила много выгод, хотя со временем их количество уменьшается», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Последствия выхода Польши из ЕС были бы крайне серьезными для страны, указал депутат Госдумы Сергей Алтухов. Это привело бы «к ослаблению национальной валюты, снижению конкурентоспособности экспорта и росту социальной нагрузки».

«Наиболее уязвимым окажется именно средний класс — основа экономического развития Польши последних десятилетий», — отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Что думают в Польше о выходе из ЕС

Однако вопрос о выходе из ЕС уже попал в польскую повестку дня. «Обсуждения возможности выхода Польши из Евросоюза идут уже давно — фактически с момента успешного референдума по Brexit. В Польше растет число евроскептиков, однако пока их доля недостаточна, чтобы говорить о реальной поддержке идеи выхода», — рассказал Корнилов.

По его словам, с экономической точки зрения выход из ЕС — дорогая и сложная процедура. «В Великобритании после Brexit накопились финансовые обязательства, которые вызвали разногласия между политическими силами. Консерваторы настаивали, что ЕС должен Британии, тогда как лейбористы, ведущие более проевропейскую политику, не исключают возвращения», — рассказывает эксперт.

Кароль Навроцкий Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

В польской политике аналогичный раскол хорошо проявляется в противостоянии таких фигур, как Сикорский — убежденный европеец, и Навроцкий, который во время президентской кампании ставил под вопрос членство в ЕС и допускал возможность дискуссий о выходе. «Эта тема все чаще занимает заметное место в политических ток-шоу и формирует часть общественного диалога. Обсуждение выхода Польши из ЕС уже стало важным элементом политической повестки», — указал собеседник NEWS.ru.

Почему Польша может покинуть ЕС и к чему это приведет

Резкое обострение отношений Польши и ЕС и даже развод Варшавы с Брюсселем вполне возможны, убежден директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

«Это совсем невыгодно полякам, но в своей истории Польша неоднократно действовала сумасбродно и иррационально», — сказал Воробьев NEWS.ru. По его словам, «в этом смысле между теми же Сикорским и Навроцким нет особой разницы».

«Первый демонстративно и по-хамски освобождает и хвалит подозреваемых в теракте по подрыву газопровода „Северный поток“, отказывается выдавать их Германии. Второй, по его же собственным словам, постоянно советуется по всем вопросам с духом диктатора Пилсудского, правителя межвоенной Польши, приведшего страну к катастрофе», — напомнил политолог. По его словам, как 90 лет назад Варшава провоцировала и Москву и Берлин, так она это делает и сейчас, что может закончиться и для Польши и для ЕС самым печальным образом.

«Польша занимает ключевую позицию в Центрально-Восточной Европе, является одной из крупнейших экономик региона и важным участником общеевропейских инициатив в сфере безопасности. Polexit усилил бы центробежные тенденции, уже заметные на фоне расхождений по миграционному регулированию, энергетической политике и вопросам оборонного сотрудничества», — пояснил Алтухов.

По его словам, выход Польши может найти отклик и в других государствах ЕС, где тоже присутствуют евроскептические настроения. «Это ставит под сомнение устойчивость существующей модели интеграции Европы. Фактически ЕС сегодня — это истлевающая ткань, где ослабевают интеграционные связи и не все готовы мириться с волюнтаристскими решениями Брюсселя», — добавил он.

По мнению Воробьева, конкретные шаги по выходу Польши из Евросоюза дадут мощный импульс аналогичным устремлениям Венгрии и Словакии и могут заставить Берлин и Брюссель пойти на жесткие меры вплоть до политического вмешательства и военной интервенции.

