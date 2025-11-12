Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 13:11

Навроцкий отказался ставить Украину выше Польши

Навроцкий: Польша не собирается ставить интересы Украины выше своих

Кароль Навроцкий Кароль Навроцкий Фото: IMAGO/Aleksander Kalka/Global Look Press

Польша не будет ставить интересы Украины выше собственных национальных приоритетов, заявил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью изданию Wpolsce24. Он подчеркнул необходимость симметрии в двусторонних отношениях.

Польша помогала и помогает Украине, но если кто-либо на свете, например президент [Украины Владимир] Зеленский, ожидает, что я не буду говорить голосом поляков в важных вопросах, то они будут удивлены, — сказал он.

Ранее Навроцкий заявил об отсутствии благодарности со стороны Украины за помощь его народа. В ходе совместного выступления с президентом Словакии Петером Пеллегрини польский лидер подчеркнул, что поддержка Киева не должна приводить к игнорированию национальных интересов Варшавы, и отметил, что продолжит требовать решения проблем в отношениях с этим государством на международной арене.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал NEWS.ru, что Навроцкий напомнил о Волынской резне, потому что НАТО не смогло использовать Украину для нанесения стратегического поражения России. По его словам, высказывание польского лидера свидетельствует об ухудшении отношений между Варшавой и Киевом.

Польша
Украина
Кароль Навроцкий
президенты
