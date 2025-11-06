«Нарастающее охлаждение»: сенатор о претензиях Варшавы в адрес Киева Сенатор Джабаров: Варшава винит Киев за провал своих планов против Москвы

Президент Польши Кароль Навроцкий напомнил о Волынской резне, потому что НАТО не смогло использовать Украину для нанесения стратегического поражения России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, высказывание польского лидера свидетельствует об ухудшении отношений между Варшавой и Киевом.

Поляки активно использовали украинцев, рассчитывая, что с помощью Украины нанесут вместе с другими странами НАТО стратегическое поражение России. Но когда поняли, что ставка оказалась неверной, теперь претензии предъявляют самим украинцам. Я думаю, что нарастающее охлаждение между Польшей и Украиной очевидно, — заявил Джабаров.

Сенатор добавил, что восстановление связей Польши и России возможно, но не в ближайшем будущем. По его словам, начало диалога между странами может занять много времени.

Ожидать улучшений отношений между Варшавой и Москвой можно, но не так быстро, как представляется. Это процесс длительный: испортить отношения можно очень быстро, а для восстановления всегда нужно время, — заключил Джабаров.

Ранее Навроцкий заявил, что развитие связей между Польшей и Украиной, а также помощь Киеву со стороны Варшавы не отменяют вопросов о Волынской резне. По словам польского лидера, речь идет о защите интересов государства.