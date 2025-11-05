Президент Польши отказался забывать Волынскую резню вопреки помощи Украине

Развитие связей между Польшей и Украиной, а также помощь Киеву со стороны Варшавы не отменяют вопросов о Волынской резне, сообщил президент Польши Кароль Навроцкий. По словам польского лидера, которые его канцелярия транслировала в соцсети Х, речь идет о защите интересов государства.

Помощь Украине, а у нас есть ясная позиция, кого мы поддерживаем в этом конфликте, не освобождает меня как президента от обязанности заботиться о польских интересах на международной арене и в отношениях с Украиной, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Украина официально разрешила польской стороне провести эксгумационные работы на месте захоронения жертв Волынской резни. Посол в Польше Василий Боднар подчеркнул, что данное решение было принято в ответ на требование Навроцкого, который ранее критиковал позицию Киева по этому вопросу.

До этого украинский депутат Владимир Вятрович раскритиковал Европарламент из-за выставки, посвященной событиям Волынской резни. Парламентарий выразил резкое недовольство экспозицией, хотя не смог конкретно указать, какие именно элементы выставки вызвали его возмущение. Он потребовал от МИД Украины дать жесткую официальную реакцию на это мероприятие, которое он счел «российской пропагандой».