Украина пошла на уступки Польше в одном вопросе

Украина официально разрешила польской стороне провести эксгумационные работы на месте захоронения жертв Волынской резни, сообщил посол республики в Польше Василий Боднар на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Данное решение было принято в ответ на требование президента Польши Кароля Навроцкого, который ранее критиковал позицию Киева по этому вопросу.

Подписал ноту, [благодаря] которой [Варшаве] передали разрешение Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины польской стороне на проведение поисковых работ в селе Углы Ровненской области, — написал Боднар.

Требование о допуске к эксгумации прозвучало от Навроцкого практически сразу после его победы на президентских выборах в июне 2025 года. Польский лидер неоднократно заявлял, что нормализация отношений между странами невозможна без полного расследования всех обстоятельств трагических событий, которые он характеризует как геноцид, совершенный украинскими националистами.

Ранее сообщалось, что в польском селе Домостава неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни. На монументе нарисовали символику украинских националистов. Полиция проводит расследование. Памятник установили 14 июля 2024 года, хотя создан он был еще в 2018 году на средства польских ветеранов из США и Канады.