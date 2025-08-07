Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 18:51

В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии

Неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни в польском Домоставе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В польском селе Домостава неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни. Как сообщил политик ультраправого движения «Конфедерация» Павел Усендек, на монументе нарисовали символику украинских националистов.

Мерзкий акт вандализма в отношении памятника жертвам Волынской резни в Домоставе произошел вчера. <...> На памятнике нарисовали красно-черный бандеровский флаг, — написал политик в соцсети X.

По его словам, полиция начала расследование, но подозреваемые пока не задержаны. Памятник установили 14 июля 2024 года, хотя создан он был еще в 2018 году на средства польских ветеранов из США и Канады. Ранее власти нескольких польских городов отказывались от его установки из-за жесткости изображенных сцен Волынской резни.

Ранее украинский депутат Владимир Вятрович раскритиковал Европарламент из-за выставки, посвященной событиям Волынской резни. Парламентарий выразил резкое недовольство экспозицией, хотя не смог конкретно указать, какие именно элементы выставки вызвали его возмущение. Он потребовал от МИД Украины дать жесткую официальную реакцию на это мероприятие, которое он счел «российской пропагандой».

Польша
Волынская резня
памятники
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Британский наемник погиб под Харьковом сразу после вступления в ВСУ
Появились подробности о подписании мира между Арменией и Азербайджаном
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.