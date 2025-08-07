В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии Неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни в польском Домоставе

В польском селе Домостава неизвестные осквернили памятник жертвам Волынской резни. Как сообщил политик ультраправого движения «Конфедерация» Павел Усендек, на монументе нарисовали символику украинских националистов.

Мерзкий акт вандализма в отношении памятника жертвам Волынской резни в Домоставе произошел вчера. <...> На памятнике нарисовали красно-черный бандеровский флаг, — написал политик в соцсети X.

По его словам, полиция начала расследование, но подозреваемые пока не задержаны. Памятник установили 14 июля 2024 года, хотя создан он был еще в 2018 году на средства польских ветеранов из США и Канады. Ранее власти нескольких польских городов отказывались от его установки из-за жесткости изображенных сцен Волынской резни.

Ранее украинский депутат Владимир Вятрович раскритиковал Европарламент из-за выставки, посвященной событиям Волынской резни. Парламентарий выразил резкое недовольство экспозицией, хотя не смог конкретно указать, какие именно элементы выставки вызвали его возмущение. Он потребовал от МИД Украины дать жесткую официальную реакцию на это мероприятие, которое он счел «российской пропагандой».