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18 июля 2025 в 08:35

Депутат Рады пришел в ярость из-за выставки в Европарламенте

Депутат Рады Вятрович обвинил ЕП в пропаганде из-за выставки о Волынской резне

Фото: European Union

Украинский депутат Владимир Вятрович раскритиковал Европарламент из-за выставки, посвященной событиям Волынской резни, сообщает польское издание Forsal. Парламентарий выразил резкое недовольство экспозицией, хотя не смог конкретно указать, какие именно элементы выставки вызвали его возмущение. Он потребовал от Министерства иностранных дел Украины дать жесткую официальную реакцию на это мероприятие, которое он счел «российской пропагандой».

Польские депутаты-националисты открыли выставку о геноциде, организованном украинцами. Эта выставка по своей сути является «российской пропагандой», — говорится в заявлении депутата.

Евродепутат Ева Зайончковска-Херник подчеркнула, что основной задачей экспозиции является не требование возмездия, а сохранение памяти о трагических событиях. Она отметила, что Польша настаивает на праве на эксгумацию и достойное погребение жертв тех событий.

Ранее польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш выступил с заявлением о необходимости официального признания Украиной Волынской трагедии как геноцида польского населения. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что процесс исцеления исторических ран должен начинаться с признания правды о прошлом.

Европарламент
Польша
Украина
Верховная Рада
Волынская резня
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