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11 июля 2025 в 16:50

В Польше потребовали от Украины сознаться в геноциде

Косиняк-Камыш: Украина должна признать геноцид поляков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина должна официально признать Волынскую резню и геноцид польского народа, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он подчеркнул, что очищение — это признание произошедшего, передает РИА Новости.

Это вопрос, о котором никогда нельзя забывать. <...> Я хочу строить будущее на правде, которая должна быть раскрыта, на уважении к прошлому. Другого пути нет. Эта рана не заживет, пока ее не очистят. Нет ран, которые, если их не очищать, заживут сами собой, — отметил Косиняк-Камыш.

Ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал, как украинский лидер Владимир Зеленский признался ему в незнании о Волынской резне. По словам польского лидера, Зеленскому не преподавали в школе эту тему. Дуда предположил, что многие жители Западной Украины также не осведомлены о масштабах трагедии.

До этого военный эксперт Александр Артамонов заявил, что Польша намерена создать военно-морскую базу в Одессе в случае сохранения города под контролем Украины. При этом он подчеркнул, что Россия не может допустить этого, так как потеря региона приведет к долгосрочным угрозам.

Польша
Украина
геноцид
Волынская резня
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