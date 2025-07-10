Стало известно о желании Польши создать военную базу в Одессе Военэксперт Артамонов: флот Польши хочет создать себе базу в Одессе

Польша хотела бы заполучить для своего флота базу в Одессе, если этот город останется под контролем Киева, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, Варшава уже подала соответствующую «заявку».

Польский флот сделал заявку, что хочет устроить в Одессе свою базу. Это мне рассказали из Литвы. В таком случае мы (Россия. — NEWS.ru) навсегда утратим колоссальную часть нашей исторической территории, — сказал Артамонов.

Он также отметил, что взятие Одессы будет трудной задачей для ВС РФ из-за особенностей ландшафта: вокруг города сплошные плавни, затрудняющие продвижение войск. Однако оставлять город в зоне влияния Киева и НАТО нельзя, так как это грозит новыми конфликтами.

С точки зрения здравого смысла, нам необходимо забирать все побережье, потому что это зона интересов НАТО. Если не забрать, то, когда вырастут наши дети, им придется за все это еще раз воевать, — пояснил Артамонов.

Ранее стало известно, что ВВС Польши подняли в воздух истребители, заявив об активности российских войск на западе Украины. Об этом сообщило польское оперативное командование на своей странице в соцсети X. По данным военных, в небе также действовали самолеты стран-союзников по НАТО.