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09 июля 2025 в 08:50

Польские ВВС всполошились из-за «активности» России у границ

В Польше подняли в воздух истребители из-за якобы активности России у границ

Фото: Dominika Zarzycka/Global Look Press

ВВС Польши подняли в воздух истребители из-за якобы активности российских войск на западе Украины, сообщает оперативное командование страны на своей странице в соцсети X. По данным военных, в небе также действовали самолеты стран-союзников по НАТО.

Польское командование уточнило, что ситуация находится под полным контролем. Отмечается, что истребители готовы оперативно реагировать при необходимости.

Ранее оперативное командование ВС Польши сообщило о введении в действие дежурных истребителей совместно с союзниками. Как утверждали польские военные, это было связано с российской авиационной активностью вблизи границ Польши.

Согласно заявлению, подъем авиации осуществлялся в связи с сообщениями о нанесении российских ударов по украинской территории. Инцидент произошел в ночь на 29 июня, когда по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

За несколько дней до этого ВВС Германии подняли по тревоге два истребителя Eurofighter для сопровождения российского самолета Ил-20М, обнаруженного над Балтийским морем. Инцидент произошел в международном воздушном пространстве.

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