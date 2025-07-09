Польские ВВС всполошились из-за «активности» России у границ В Польше подняли в воздух истребители из-за якобы активности России у границ

ВВС Польши подняли в воздух истребители из-за якобы активности российских войск на западе Украины, сообщает оперативное командование страны на своей странице в соцсети X. По данным военных, в небе также действовали самолеты стран-союзников по НАТО.

Польское командование уточнило, что ситуация находится под полным контролем. Отмечается, что истребители готовы оперативно реагировать при необходимости.

Ранее оперативное командование ВС Польши сообщило о введении в действие дежурных истребителей совместно с союзниками. Как утверждали польские военные, это было связано с российской авиационной активностью вблизи границ Польши.

Согласно заявлению, подъем авиации осуществлялся в связи с сообщениями о нанесении российских ударов по украинской территории. Инцидент произошел в ночь на 29 июня, когда по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

За несколько дней до этого ВВС Германии подняли по тревоге два истребителя Eurofighter для сопровождения российского самолета Ил-20М, обнаруженного над Балтийским морем. Инцидент произошел в международном воздушном пространстве.