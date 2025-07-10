Президент Польши раскрыл, о чем Зеленскому не рассказали в школе Дуда: Зеленский признался, что ему ничего не рассказывали о Волынской резне

Президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал о Волынской резне до разговора со своим польским коллегой Анджеем Дудой, об этом рассказал сам глава Польши в беседе с RMF24. По его словам, в этом ему признался сам украинский лидер, заявив, что в школе им не рассказывали про эту трагедию.

Думаю, он говорил правду, когда сказал мне: «Анджей, я никогда не слышал об убийствах поляков на Западной Украине, на Волыни. Нам об этом не рассказывали в школе», — сказал Дуда.

Президент Польши выразил уверенность, что многие жители Западной Украины также не в курсе о зверствах, совершенных в прошлом на их земле. По его словам, едва ли «дедушка хвастался своим внукам, как он заколол соседку вилами и разбил ее ребенка о стену сарая».

Ранее ФСБ России рассекретила показания 18-летнего Ивана Васюка — участника Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), причастного к карательным операциям во время Волынской резни в 1943 году. Он признался в личном убийстве 19 человек, включая мужчин, женщин и детей, а также описал массовые расправы с населением с применением насилия и поджогами домов.

Прежде в ФСБ рассекретили материалы, связанные с деятельностью нацистских оккупантов в Крыму и Севастополе в годы ВОВ. Согласно рассказу одного из советских военнопленных, немцы держали захваченных людей в концлагере под названием «Картофельный городок». Узников содержали в ужасных условиях и практически не кормили.