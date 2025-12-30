Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:26

Группа Ay Yola рассказала о съемках клипа с Алсу

Группа Ay Yola: клип с Алсу снимался в экстремальных северных условиях

Участники башкирской фолк-группы Ay Yola Участники башкирской фолк-группы Ay Yola Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Клип группы Ay Yola с Алсу на песню «Ай, былбылым» снимался в экстремальных северных условиях, рассказали НСН участники музыкального коллектива. Они отметили, что температура во время съемок составила -25 градусов.

Девушки были на лошадях, но чтобы хорошо выглядеть, пришлось быть в относительно легкой для такой погоды одежде. Девчонки выстояли с огромным достоинством, прекрасно смотрелись в кадре, не сдавались. Хотя стоило отвести камеру, как тут же начинали стучать зубы, — рассказал музыкальный продюсер и участник группы Руслан Шайхитдинов.

Режиссером клипа стал Баяр Барадиев. Песня «Ай, былбылым» является одной из самых известных песен башкирского фольклора.

Ранее представитель МИД Мария Захарова опубликовала клип к песне «Мой ангел». Отмечается, что текст композиции для матерей, потерявших сыновей, дипломат написала сама.

Алсу
съемки
клипы
Башкирия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали о новой схеме мошенником под видом коммунальщиков
Успенская прошлась по песням из «Иронии судьбы»
Россиянам рассказали, какой штамм гриппа охватил регионы
Психолог объяснила, как лучше провести последний день перед Новым годом
Историк объяснил, зачем Украина атаковала резиденцию Путина
В России оценили перспективы пересадки людям свиных органов
Токаев бросил вызов Европе, подписав похожий на российский закон
Мужчина получил ножевые ранения в центре Петербурга
Посол ответил на вопрос о контактах Москвы и Душанбе по теракту в «Крокусе»
Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря
Полиция задержала мужчину после избиения знакомых арматурой под Петербургом
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки
В ДНР раскрыли число освобожденных за год населенных пунктов
Telegram-каналы хотят приравнять к СМИ для борьбы с фейковыми новостями
Пять принципов инженерного лидерства: модель управления Алексея Ашихмина
Россияне рассказали, что создает им новогоднее настроение
Коц назвал «базовый минимум»для уничтожения в руководстве Украины
Школьник скончался, подавившись блинами
Вечеринка у Галич, просьба о помощи: как живет Аглая Тарасова после суда
Москвичам напомнили о штрафах за петарды и салюты
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.