Группа Ay Yola рассказала о съемках клипа с Алсу Группа Ay Yola: клип с Алсу снимался в экстремальных северных условиях

Клип группы Ay Yola с Алсу на песню «Ай, былбылым» снимался в экстремальных северных условиях, рассказали НСН участники музыкального коллектива. Они отметили, что температура во время съемок составила -25 градусов.

Девушки были на лошадях, но чтобы хорошо выглядеть, пришлось быть в относительно легкой для такой погоды одежде. Девчонки выстояли с огромным достоинством, прекрасно смотрелись в кадре, не сдавались. Хотя стоило отвести камеру, как тут же начинали стучать зубы, — рассказал музыкальный продюсер и участник группы Руслан Шайхитдинов.

Режиссером клипа стал Баяр Барадиев. Песня «Ай, былбылым» является одной из самых известных песен башкирского фольклора.

