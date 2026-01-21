Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 11:55

У разведенной Алсу появился богатый поклонник

За разведенной певицей Алсу ухаживает криптомиллионер

Алсу Алсу Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

После развода с бизнесменом Яном Абрамовым в августе 2024 года певица Алсу начала ходить на свидания и привлекла внимание богатого поклонника, сообщает KP.RU. По данным издания, речь идет о 38-летнем криптомиллионере, ранее работавшем в банковской сфере, с которым артистка общается с прошлого года.

Часть новогодних каникул Алсу провела в Дубае. Ее часто видели в местных ресторанах с высоким блондином. Они отдыхали в компании Джигана, Тимати и других общих друзей. Новый поклонник на четыре года моложе Алсу, ему 38 лет, — рассказали неназванные собеседники.

Издание пишет, что до этого миллионер безрезультатно ухаживал за певицей Ольгой Бузовой и дарил ей дорогие подарки, включая минивэн Mercedes-Benz стоимостью до 40 млн рублей. Однако теперь он сосредоточил внимание на Алсу. По данным источника, при его поддержке был создан ремикс хита «Зимний сон» в дуэте с рэпером Джиганом.

Ранее Алсу в соцсетях опубликовала фото с двойным подбородком и пухлыми щеками, сделанное на развлекательном мероприятии. На снимке также оказался Джиган. Алсу в шутку предложила ему совместно записаться в спортзал.

Алсу
бизнесмены
пары
слухи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, что поможет России полностью освободить Донбасс
Еще двух российских лыжников пригласили на Олимпийские игры-2026
В Минфине США сравнили Европу с болотом
Психолог раскрыла скрытую опасность дефицита объятий
Зюганов посетил Мавзолей и почтил память Владимира Ленина
Власти поддержали усиление защиты от кибермошенничества
Трамп сделал противоречивое заявление о мире на Украине
«Я туплю»: Олеся Иванченко сочла, что Батрутдинов обидел Бузову
Бизнесу рассказали, как обезопаситься от киберугроз
Королевская семья Британии: новости, за какое место Гарри потрогал Меган
Украинский депутат воспользовался советом главы МВФ «рычать как лев»
Кличко ответил на критику Зеленского
Премьера спектакля «Капитанская дочка» состоится в Москве
Долина обошла других артистов по числу поисковых запросов в «Яндексе»
Неадекват совершил «химическую» месть семье с малышом после визита полиции
SHOT: силовики нагрянули в офис и.о. главы Сергиева Посада
Лихачев рассказал, в каких российских проектах заинтересованы за рубежом
«Трудный выбор»: Дмитриев высказался о положении «вассалов» США
«Уговаривать не стала»: Буланова об уходе «энергосберегающей» подтанцовки
Продюсер назвал возможный гонорар Пугачевой за частное выступление
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.