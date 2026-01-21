У разведенной Алсу появился богатый поклонник

После развода с бизнесменом Яном Абрамовым в августе 2024 года певица Алсу начала ходить на свидания и привлекла внимание богатого поклонника, сообщает KP.RU. По данным издания, речь идет о 38-летнем криптомиллионере, ранее работавшем в банковской сфере, с которым артистка общается с прошлого года.

Часть новогодних каникул Алсу провела в Дубае. Ее часто видели в местных ресторанах с высоким блондином. Они отдыхали в компании Джигана, Тимати и других общих друзей. Новый поклонник на четыре года моложе Алсу, ему 38 лет, — рассказали неназванные собеседники.

Издание пишет, что до этого миллионер безрезультатно ухаживал за певицей Ольгой Бузовой и дарил ей дорогие подарки, включая минивэн Mercedes-Benz стоимостью до 40 млн рублей. Однако теперь он сосредоточил внимание на Алсу. По данным источника, при его поддержке был создан ремикс хита «Зимний сон» в дуэте с рэпером Джиганом.

Ранее Алсу в соцсетях опубликовала фото с двойным подбородком и пухлыми щеками, сделанное на развлекательном мероприятии. На снимке также оказался Джиган. Алсу в шутку предложила ему совместно записаться в спортзал.