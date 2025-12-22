Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 19:48

Алсу показала себя с двойным подбородком и пухлыми щеками

Алсу Алсу Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Певица Алсу опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с двойным подбородком и пухлыми щеками. На развлекательном мероприятии она присутствовала вместе с рэпером Джиганом, поэтому в шутку предложила ему вместе записаться в спортзал с 1 января.

С 1 января записалась с Джигой в спортзал, — написала Алсу.

Ранее Алсу призналась, что не может отказаться от сладкого. По ее словам, если у нее будет торчать живот послезавтра, то подписчики будут знать, по какой причине. Артистка опубликовала сторис, где ест большой кусок торта в кофейне.

До этого певица показала редкие фото со своим девятилетним сыном Рафаэлем. Мальчик пришел вместе с матерью на репетицию, снимал происходящее на планшет и подпевал под любимую песню.

В сентябре Алсу опубликовала видео в облегающем платье с открытыми плечами, в серьгах с блестящими камнями и кольцом к наряду. На записи она позировала перед зеркалом, а в конце ролика подмигнула. На лице артистки появилась сдержанная улыбка.

Алсу
шоу-бизнес
певицы
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У студента столичного вуза заподозрили туберкулез
На Украине сотрудник ТЦК не пощадил чужой автомобиль
Путин запретил Пиотровскому делиться с американцами ацтекским золотом
Пентагон сообщил о ракетной активности Китая на границе
«План есть»: Зеленский заявил о подготовке документов по миру на Украине
Массовую гибель грачей в российском городе связали с Новым годом
Администрация Трампа приняла сенсационное решение о судьбе 48 послов
Престарелый врач-извращенец поплатился за пристрастие к женской груди
Зеленский высказался о слухах об увольнении своего министра
Перечислены «тихие убийцы» сердца в Новый год
Сорвал медаль, нахамил журналистке: громкий скандал с фигуристом Галлямовым
Сломанное кресло чуть не размозжило голову пассажирке самолета
Историческое место встречи Горбачева и Рейгана в Женеве решили продать
Почему М и Ж тренируются по-разному: дело не только в весах
Россиянка подожгла полицейский автомобиль в Челябинске
Глава МИД Венесуэлы сделал важное заявление после разговора с Лавровым
«Ашан» отреагировал на слухи об уходе из России
Названа причина экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
WhatsApp полностью заблокируют в России? Роскомнадзор разъяснил ситуацию
В России вынесли первый приговор за «склонение к аборту»
Дальше
Самое популярное
Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза
Общество

Съедается еще до боя курантов: салат «Морская звезда» с минимальным количеством майонеза

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.