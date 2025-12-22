Алсу показала себя с двойным подбородком и пухлыми щеками

Певица Алсу опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с двойным подбородком и пухлыми щеками. На развлекательном мероприятии она присутствовала вместе с рэпером Джиганом, поэтому в шутку предложила ему вместе записаться в спортзал с 1 января.

С 1 января записалась с Джигой в спортзал, — написала Алсу.

Ранее Алсу призналась, что не может отказаться от сладкого. По ее словам, если у нее будет торчать живот послезавтра, то подписчики будут знать, по какой причине. Артистка опубликовала сторис, где ест большой кусок торта в кофейне.

До этого певица показала редкие фото со своим девятилетним сыном Рафаэлем. Мальчик пришел вместе с матерью на репетицию, снимал происходящее на планшет и подпевал под любимую песню.

В сентябре Алсу опубликовала видео в облегающем платье с открытыми плечами, в серьгах с блестящими камнями и кольцом к наряду. На записи она позировала перед зеркалом, а в конце ролика подмигнула. На лице артистки появилась сдержанная улыбка.