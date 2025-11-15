Алсу показала редкие кадры со своим сыном Алсу показала редкие кадры с девятилетним сыном Рафаэлем на репетиции

Певица Алсу поделилась в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена) редкими фотографиями со своим девятилетним сыном Рафаэлем. Мальчик пришел вместе с артисткой на репетицию, снимал процесс на планшет и подпевал под любимый трек.

Самый большой поклонник Евы Власовой и нашей совместной песни «Табу» уже вовсю готовится к маминому концерту. Не пропускает репетиции, — подписала публикацию Алсу.

Поклонники певицы обратили внимание, что Рафаэль заметно повзрослел. В комментариях ему предсказали карьеру на сцене, а сама артистка подтвердила, что видит у сына музыкальные способности. Пользователи также спрашивали, почему она не раскрывает лицо ребенка. Алсу объяснила свое решение стремлением сохранить личное семейное пространство.

Ранее певица рассказала о причинах развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Алсу призналась, что долгое время терпела его выходки, но в какой-то момент ее покорность сменилась решительностью. Она также добавила, что после замужества ее музыкальная карьера фактически закончилась.