21 ноября 2025 в 18:09

Алсу раскрыла, почему у нее выпирает живот в облегающих платьях

Алсу призналась, что не может отказаться от сладкого

Алсу Алсу Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Алсу призналась, что не может отказаться от сладкого. По ее словам, если у нее будет торчать живот послезавтра, то подписчики будут знать, по какой причине. Артистка опубликовала сторис в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где ест большой кусок торта в кофейне.

Если в моем платье будет торчать живот послезавтра, то вы знаете, почему. Но я не могу себе отказать, — поделилась певица.

42-летняя знаменитость улыбаясь наколола на вилку кусок сладкого, а рядом стояла чашка кофе. При этом сидящая рядом подруга Алсу заказала себе такой же десерт.

Ранее певица показала редкие фото со своим девятилетним сыном Рафаэлем. Мальчик пришел вместе с матерью на репетицию, снимал происходящее на планшет и подпевал под любимую песню.

В сентябре Алсу опубликовала видео в облегающем платье с открытыми плечами, в серьгах с блестящими камнями и кольцом к наряду. На записи она позировала перед зеркалом, а в конце ролика подмигнула. На лице артистки появилась сдержанная улыбка.

Алсу
торты
певицы
платья
