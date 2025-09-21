«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 16:44

Алсу похвасталась фигурой в обтягивающем платье со стразами

Алсу опубликовала фото в обтягивающем платье со стразами

Алсу Алсу Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Алсу поделилась с подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свежими кадрами в облегающем платье с открытыми плечами. На записи она позирует перед зеркалом. В конце ролика знаменитость подмигивает, и на ее лице появляется сдержанная улыбка.

Из аксессуаров 42-летняя исполнительница выбрала блестящие длинные серьги и кольцо, так же как и платье, обильно украшенное камнями. Образ дополняют эффектные черные стрелки вокруг глаз и нюдовые губы.

Ранее сообщалось, что после развода с бизнесменом Яном Абрамовым Алсу подняла стоимость своих выступлений с двух миллионов рублей до трех. Также райдер певицы дополнился пунктом об авто премиум-класса с опытным водителем мужского пола за рулем, о номере класса люкс и втором номере по соседству — для личного охранника.

До этого исполнительница сравнивала себя с Оксаной Самойловой на 40-летнем юбилее рэпера Джигана. Тогда в ее соцсетях засветился черный облегающий топ, кожаные брюки и туфли лодочки. Самойлова была одета в похожем стиле, что вызвало бурное обсуждение в комментариях.

