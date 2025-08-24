Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 17:49

Выступление Алсу теперь стоит как квартира в регионе

Певица Алсу подняла ценник за свои выступления на 3 млн рублей

Певица Алсу значительно повысила стоимость своих выступлений на частных мероприятиях после развода с бизнесменом Яном Абрамовым, ее ценник вырос на 3 млн рублей, пишет Telegram-канал SHOT. До расторжения брака приглашение певицы на праздник обходилось в 2 млн рублей.

В новые условия также входит обязательная оплата перелета бизнес-классом и предоставление автомобиля премиум-класса, такого как Mercedes-Maybach. Певица требует, чтобы за рулем находился только опытный водитель мужского пола. Дополнительным условием является бронирование номера категории люкс, причем в соседнем номере должен размещаться ее личный охранник.

Ранее 42-летняя Алсу сравнила себя с предпринимательницей Оксаной Самойловой во время празднования 40-летия рэпера Джигана. Артистка разместила фотографию в наряде черного цвета: облегающий топ, кожаные брюки, туфли-лодочки и выразительный макияж с акцентом на глаза. Самойлова была одета в похожем стиле. Публикация вызвала активное обсуждение среди подписчиков. Часть пользователей отметила, что Алсу больше напоминает Анастасию Решетову.

До этого Алсу сообщила, что на ее дне рождения отсутствовали представители мужского пола. Артистка отметила, что в женской компании чувствует себя более свободно, может позволить себе быть открытой и непосредственной.

