Алсу сравнила себя с Оксаной Самойловой

42-летняя певица Алсу сравнила себя с предпринимательницей Оксаной Самойловой во время празднования 40-летия рэпера Джигана. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка опубликовала фото в наряде в черной гамме: облегающий топ, кожаные брюки, туфли-лодочки и выразительный макияж с акцентом на глаза. Самойлова была одета похожим образом.

Это Самойлова или Алсу, Алсу или Самойлова, все на одно лицо? — написала знаменитость.

Пост вызвал бурные обсуждения среди подписчиков. Одни отметили, что Алсу больше напоминает Анастасию Решетову, другие, включая звездных коллег, заявили, что сравнивать двух артисток некорректно.

Ранее Алсу поделилась, что на ее дне рождения не было представителей сильного пола. Артистка отметила, что в компании женщин она чувствует себя свободнее, может позволить себе быть более открытой и непосредственной.

Кроме того, певице удалось отстоять свои права на сценический псевдоним. Суд утвердил мировое соглашение, которое было заключено между певицей и компанией «АктивТестГрупп» из Санкт-Петербурга.