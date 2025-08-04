Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 13:19

Алсу сравнила себя с Оксаной Самойловой

Певица Алсу Певица Алсу Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

42-летняя певица Алсу сравнила себя с предпринимательницей Оксаной Самойловой во время празднования 40-летия рэпера Джигана. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка опубликовала фото в наряде в черной гамме: облегающий топ, кожаные брюки, туфли-лодочки и выразительный макияж с акцентом на глаза. Самойлова была одета похожим образом.

Это Самойлова или Алсу, Алсу или Самойлова, все на одно лицо? — написала знаменитость.

Пост вызвал бурные обсуждения среди подписчиков. Одни отметили, что Алсу больше напоминает Анастасию Решетову, другие, включая звездных коллег, заявили, что сравнивать двух артисток некорректно.

Ранее Алсу поделилась, что на ее дне рождения не было представителей сильного пола. Артистка отметила, что в компании женщин она чувствует себя свободнее, может позволить себе быть более открытой и непосредственной.

Кроме того, певице удалось отстоять свои права на сценический псевдоним. Суд утвердил мировое соглашение, которое было заключено между певицей и компанией «АктивТестГрупп» из Санкт-Петербурга.

шоу-бизнес
Алсу
Оксана Самойлова
Джиган
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.