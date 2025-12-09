Назван самый невостребованный певец на зимние корпоративы

Певец Тимур Родригез (настоящее имя Тимур Керимов) не имеет ни одного забронированного корпоратива на зимний период из-за своих высоких финансовых требований, утверждает Telegram-канал Mash. Его базовый гонорар составляет 3,5 млн рублей за выступление длиной 50 минут, при оплате безналом к сумме добавляется еще 13%. Заказчики считают эти условия и дополнительные требования чрезмерными.

Помимо этого, артист выдвигает целый ряд условий для своего выступления. Ему необходимы две отдельные гримерки, 15 охранников и полное отсутствие посторонних. Также он требует выделить специальную зону для грима и кейтеринга, предоставить трехчасовую предварительную репетицию и парковочные места. В перечне его пожеланий к питанию и напиткам значатся шампанское, тарелка с фруктами и ягодами, сыр исключительно козий или овечий, а также вода марок «Виттель» или «Эвиан».

Ранее директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин говорил, что гонорары артистки за выступления на корпоративах остались прежними, несмотря на недавний скандал с ее квартирой. Он опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что артистка либо повысила, либо понизила свои расценки. Пудовкин отказался озвучивать конкретную сумму гонорара певицы. При этом он подчеркнул, что доходов в размере 4,5–5 млн рублей за частные вечеринки у Долиной никогда не было.