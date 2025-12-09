ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 10:46

Назван самый невостребованный певец на зимние корпоративы

Mash: Тимур Родригез стал наиболее невостребованным певцом в зимний период

Тимур Родригез Тимур Родригез Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певец Тимур Родригез (настоящее имя Тимур Керимов) не имеет ни одного забронированного корпоратива на зимний период из-за своих высоких финансовых требований, утверждает Telegram-канал Mash. Его базовый гонорар составляет 3,5 млн рублей за выступление длиной 50 минут, при оплате безналом к сумме добавляется еще 13%. Заказчики считают эти условия и дополнительные требования чрезмерными.

Помимо этого, артист выдвигает целый ряд условий для своего выступления. Ему необходимы две отдельные гримерки, 15 охранников и полное отсутствие посторонних. Также он требует выделить специальную зону для грима и кейтеринга, предоставить трехчасовую предварительную репетицию и парковочные места. В перечне его пожеланий к питанию и напиткам значатся шампанское, тарелка с фруктами и ягодами, сыр исключительно козий или овечий, а также вода марок «Виттель» или «Эвиан».

Ранее директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин говорил, что гонорары артистки за выступления на корпоративах остались прежними, несмотря на недавний скандал с ее квартирой. Он опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что артистка либо повысила, либо понизила свои расценки. Пудовкин отказался озвучивать конкретную сумму гонорара певицы. При этом он подчеркнул, что доходов в размере 4,5–5 млн рублей за частные вечеринки у Долиной никогда не было.

Тимур Родригез
шоу-бизнес
корпоративы
райдеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп разморозил продажу мощных чипов Китаю
Сначала цветы, а потом перелом носа: боец ММА отправил жену в нокаут
Путин снял Баздникина с должности посла в Северной Македонии
На Западе прогнозируют выход США из НАТО и сближение с Россией
Житель Саратова оформил кредитку на родственника и перевел деньги себе
Украине предрекли скорый крах при связанном с Трампом условии
Риелторов хотят обязать страховать ответственность на полмиллиона рублей
Зеленский прибыл в Рим
В ГД объяснили обнуление налога на выплаты работникам при рождении ребенка
Подросток вышел из дома и бесследно исчез в Челябинской области
Главнокомандующий ВМФ России оценил возможность конфликтов в Арктике
Один шаг Путина потряс сразу несколько стран Запада
Муфтии призвали мусульман отказаться от намазов в толпе
Пленум ВС отменил постановление об Европейской конвенции по правам человека
Депутата Госдумы захотели отправить за решетку в одной стране
В Гатчине мужчина схватил школьника за горло и попытался увести в подъезд
Офтальмолог назвала тревожные причины «мушек» перед глазами
Злоумышленники незаконно продали лекарства на сумму более 200 млн рублей
Волчанск, Гришино, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 9 декабря
В Госдуме объяснили истинную причину забастовки нардепа Безуглой
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.