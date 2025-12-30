Новый год — 2026
Раскрыты дата и место похорон легендарного иллюзиониста Кио

Эмиля Кио похоронят на Троекуровском кладбище 2 января

Эмиль Кио Эмиль Кио Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Церемония прощания с народным артистом РСФСР легендарным иллюзионистом Эмилем Кио пройдет 2 января в церемониальном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Большого Московского цирка. На вопрос о том, будет ли артист похоронен на Троекуровском кладбище, собеседник агентства ответил утвердительно.

Прощание с ним (Кио. — NEWS.ru) состоится 2 января по адресу: [улица] Рябиновая, 21, строение 1, в церемониальном зале Троекуровского кладбища, — сообщили в пресс-службе.

О смерти Кио сообщил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Артисту было 87 лет. Запашный выразил поддержку родным, близким и поклонникам покойного.

До этого скончалась французская актриса Брижит Бардо. Она умерла в воскресенье, 28 декабря, в возрасте 91 года в своем доме. За свою карьеру она снялась в 45 фильмах и записала более 70 песен, однако с 1973 года полностью прекратила актерскую деятельность. Последние годы жизни знаменитость провела в закрытом режиме, практически не выходя в свет.

