Раскрыты дата и место похорон легендарного иллюзиониста Кио

Церемония прощания с народным артистом РСФСР легендарным иллюзионистом Эмилем Кио пройдет 2 января в церемониальном зале Троекуровского кладбища в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Большого Московского цирка. На вопрос о том, будет ли артист похоронен на Троекуровском кладбище, собеседник агентства ответил утвердительно.

Прощание с ним (Кио. — NEWS.ru) состоится 2 января по адресу: [улица] Рябиновая, 21, строение 1, в церемониальном зале Троекуровского кладбища, — сообщили в пресс-службе.

О смерти Кио сообщил директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Артисту было 87 лет. Запашный выразил поддержку родным, близким и поклонникам покойного.

