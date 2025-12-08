Директор Долиной ответил на вопрос о ее миллионных гонорарах за корпоративы Директор Долиной Пудовкин: гонорары артистки за корпоративы не изменились

Гонорары за корпоративы певицы Ларисы Долиной не изменились после скандала с ее квартирой, сказал NEWS.ru директор артистки Сергей Пудовкин. Он назвал неправдой сообщения СМИ, которые пишут, что звезда подняла или, наоборот, снизила цены на свои выступления.

Изменений ни в графике, ни в ценовом формате (выступлений артистки на закрытых мероприятиях. — NEWS.ru) ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения не было, нет и не будет. Мы не снижали, но и не повышали цены, — сказал Пудовкин.

Директор отказался называть размеры гонорара певицы, но отметил, что заработков на частных вечеринках в 4,5-5 млн рублей у Долиной никогда не было. Тем не менее именно эта цена сейчас фигурирует в прайс-листах концертных агентств, которые выступают посредниками при организации корпоративов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на всероссийском едином уроке «Права человека» в МГИМО заявила, что решение, в результате которого Полина Лурье лишилась денег и квартиры, а певица Лариса Долина вернула себе недвижимость, было несправедливым. Она также выразила надежду, что Верховный суд прислушается к аргументам покупателя.