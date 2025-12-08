ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 16:39

«Решение было несправедливым»: Москалькова о скандале с квартирой Долиной

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Решение, в результате которого Полина Лурье лишилась денег и квартиры, а певица Лариса Долина вернула себе недвижимость, было несправедливым, заявила на всероссийском едином уроке «Права человека» в МГИМО уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она также выразила надежду, что Верховный суд прислушается к аргументам покупателя.

Я считаю, что в ситуации с Долиной решение было несправедливым. Добросовестный покупатель не мог знать всех нюансов, он лишился квартиры и денег. Я думаю, что Верховный суд, будем следить за этой ситуацией, мне кажется, что он прислушается к аргументам Лурье, — сказала Москалькова.

Ранее адвокат Светлана Свириденко рассказала, что Долина не направляла новых предложений по урегулированию спора покупательнице ее квартиры. По ее словам, с момента выхода программы «Пусть говорят» на Первом канале никаких инициатив от артистки не поступало.

При этом концертный директор Долиной Сергей Пудовкин отметил, что сама артистка начала получать угрозы. Он подчеркнул, что критика допустима, но происходящее перешло границы.

Лариса Долина
скандалы
квартиры
суды
Татьяна Москалькова
