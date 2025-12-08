ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 16:14

Стало известно, поступали ли Лурье новые предложения от Долиной

Адвокат Свириденко заявила об отсутствии новых предложений от Долиной Лурье

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Лариса Долина не направляла новых предложений по урегулированию спора покупательнице ее квартиры Полине Лурье после эфира на телевидении, сообщила адвокат Светлана Свириденко в беседе с ТАСС. По ее словам, с момента выхода программы «Пусть говорят» на Первом канале никаких инициатив от артистки не поступало.

С момента телеэфира новых предложений Долина Лурье не делала, — сказала Свириденко.

Ранее в ходе телевизионного обсуждения Долина публично заявила о намерении вернуть Лурье 112 млн рублей, признав это справедливым решением. При этом певица пояснила, что в данный момент у нее нет всей указанной суммы в наличии.

До этого адвокат заявила, что попавшая в скандал с мошенничеством вокруг квартиры певица за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости. По ее словам, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее «искреннее раскаяние» в эфире Первого канала.

Прежде врач-психиатр Василий Шуров сообщил, что Долина, делая заявление о мошенничестве с квартирой в шоу «Пусть говорят», держалась неестественно сдержанно. По мнению специалиста, исполнительница долго консультировалась с адвокатами перед этим.

Россия
Лариса Долина
квартиры
предложения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, продолжит ли Плющенко сотрудничество с Костылевой
Психоаналитик раскрыла, зачем знаменитости используют черный пиар
Стало известно, сколько каналов зарегистрировали в МAX
Угрозу цунами объявили из-за мощного землетрясения в одной стране
Путин одним словом описал темпы роста ВВП в 2025 году
Пономарев похвалил ЦСКА за игру против «Краснодара»
На Западе оценили немецкий план войны против России
Благодарность Табакову, инсульт, пенсия 18 тысяч: как живет Елена Проклова
Путин раскрыл, что именно станет ключом к развитию экономики
«Тематика очевидна»: Сикорский созвал экстренное совещание из-за Украины
Киберэксперт рассказал, могут ли разблокировать звонки в Telegram
Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми в России
«Обеление экономики»: Путин поручил правительству важную задачу
Спасатель дал советы, где безопаснее всего расположить елку в доме
В Германии забили тревогу из-за рекордного роста банкротств
«Это моя подельница»: за что Хасис разлюбила убийцу-националиста Тихонова
Путин призвал не допустить «ухода в тень» бизнеса
Путин озвучил прогноз по инфляции в 2025 году
В Европе пришли в ярость из-за Украины
Иностранцы нашли способ связаться с Путиным
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.