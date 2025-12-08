Стало известно, поступали ли Лурье новые предложения от Долиной Адвокат Свириденко заявила об отсутствии новых предложений от Долиной Лурье

Певица Лариса Долина не направляла новых предложений по урегулированию спора покупательнице ее квартиры Полине Лурье после эфира на телевидении, сообщила адвокат Светлана Свириденко в беседе с ТАСС. По ее словам, с момента выхода программы «Пусть говорят» на Первом канале никаких инициатив от артистки не поступало.

С момента телеэфира новых предложений Долина Лурье не делала, — сказала Свириденко.

Ранее в ходе телевизионного обсуждения Долина публично заявила о намерении вернуть Лурье 112 млн рублей, признав это справедливым решением. При этом певица пояснила, что в данный момент у нее нет всей указанной суммы в наличии.

До этого адвокат заявила, что попавшая в скандал с мошенничеством вокруг квартиры певица за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости. По ее словам, исполнительница — хорошая актриса, поэтому невозможно поверить в ее «искреннее раскаяние» в эфире Первого канала.

Прежде врач-психиатр Василий Шуров сообщил, что Долина, делая заявление о мошенничестве с квартирой в шоу «Пусть говорят», держалась неестественно сдержанно. По мнению специалиста, исполнительница долго консультировалась с адвокатами перед этим.