06 декабря 2025 в 14:24

Эксперты по лжи обратили внимание на заявление Долиной в шоу «Пусть говорят»

Психиатр Шуров: Долина держалась неестественно сдержанно в шоу «Пусть говорят»

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Лариса Долина, делая заявление о мошенничестве с квартирой в шоу «Пусть говорят» в эфире Первого канала, держалась неестественно сдержанно, заявил врач-психиатр Василий Шуров. По мнению специалиста, которое приводит aif.ru, попавшая в скандал исполнительница долго консультировалась с адвокатами перед этим.

Это очень выверенная с адвокатом позиция, многократно отрепетированная речь. Человек безэмоционально рассказывает о ситуации, о том, что переживала за детей, — отметил он.

По словам эксперта по психологической безопасности Руслана Панкратова, фиксировалось, что у звезды был четкий план речи. Профайлер Илья Анищенко, указал на контроль речи — в частности, Долина использовала заготовленные фразы и умышленно умалчивала некоторые детали.

Взгляд опускается вниз и влево. Это контроль речи, заготовленные фразы, легенды… Это значимый сигнал детекции лжи, — подчеркнул Анищенко.

До этого адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что Долина в своем заявлении накануне в эфире Первого канала не уточнила срок возврата денег за квартиру. По словам правозащитницы, таким образом сделанное до этого предложение никак не изменилось.

Лариса Долина
скандалы
ложь
мошенничество
