06 декабря 2025 в 13:40

Адвокат Лурье обратила внимание на одну важную деталь в заявлении Долиной

Адвокат Свириденко: Долина не уточнила срок возврата денег за квартиру

Светлана Свириденко Светлана Свириденко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певица Лариса Долина в своем заявлении накануне в эфире Первого канала не уточнила срок возврата денег за квартиру, сообщила адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко в разговоре с РИА Новости. По словам правозащитницы, таким образом сделанное до этого предложение никак не изменилось.

Долина не назвала срок, фактически это то же самое, что нам было предложено: в рассрочку на три года без компенсации материальных потерь, — отметила она.

До этого артистка пообещала полностью компенсировать средства за московскую квартиру Лурье. Исполнительница пояснила, что хочет быть честной перед самой собой. По словам Долиной, это единственный выход и правильное решение.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что после публичного заявления Долина никуда не исчезнет: она продолжит свою творческую карьеру, но часть аудитории уже, конечно, потеряна. Он уточнил, что исполнительнице необходимо было высказаться, но она сделала заявление слишком поздно. В частности, по его мнению, Долина должна была выступить в первые два дня роста этой волны недопонимания и раздраженности в свой адрес.

