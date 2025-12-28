Необычный салат с креветками и рататуем покорит гурманов

Салаты с креветками — приготовьте рачков с рататуем и базиликом

Салаты с креветками приобретают совершенно новое звучание, когда к ним добавляют теплый рататуй и свежий базилик. Это сочетание морепродуктов с провансальскими овощами создает удивительный баланс текстур и ароматов. Такое блюдо станет настоящим открытием для тех, кто любит экспериментировать на кухне.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся:

креветки очищенные — 300 г;

баклажан — 1 шт. среднего размера;

цукини — 1 шт.;

болгарский перец желтый — 1 шт.;

помидоры черри — 150 г;

чеснок — 2 зубчика;

свежий базилик — 15 г;

оливковое масло — 3 ст. л.;

бальзамический уксус — 1 ч. л.;

морская соль и черный перец — по вкусу.

Как готовить

Нарежьте баклажан, цукини и перец кубиками по 1,5 см. Обжарьте овощи на оливковом масле с измельченным чесноком до мягкости — это займет около 15 минут. Добавьте разрезанные пополам черри, томите еще 5 минут. Креветки обжарьте отдельно на сильном огне по 2 минуты с каждой стороны.

Соедините теплый рататуй с креветками, добавьте рваные листья базилика и сбрызните бальзамическим уксусом. Приправьте по вкусу. Подавайте салат теплым или комнатной температуры.

Такой вариант салата с креветками идеально подходит для легкого ужина или праздничного стола. Французские нотки рататуя и аромат базилика превращают привычное блюдо в изысканное кулинарное произведение.

