28 декабря 2025 в 08:00

Необычный салат с креветками и рататуем покорит гурманов

Салаты с креветками — приготовьте рачков с рататуем и базиликом
Салаты с креветками приобретают совершенно новое звучание, когда к ним добавляют теплый рататуй и свежий базилик. Это сочетание морепродуктов с провансальскими овощами создает удивительный баланс текстур и ароматов. Такое блюдо станет настоящим открытием для тех, кто любит экспериментировать на кухне.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся:

  • креветки очищенные — 300 г;

  • баклажан — 1 шт. среднего размера;

  • цукини — 1 шт.;

  • болгарский перец желтый — 1 шт.;

  • помидоры черри — 150 г;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • свежий базилик — 15 г;

  • оливковое масло — 3 ст. л.;

  • бальзамический уксус — 1 ч. л.;

  • морская соль и черный перец — по вкусу.

Как готовить

Нарежьте баклажан, цукини и перец кубиками по 1,5 см. Обжарьте овощи на оливковом масле с измельченным чесноком до мягкости — это займет около 15 минут. Добавьте разрезанные пополам черри, томите еще 5 минут. Креветки обжарьте отдельно на сильном огне по 2 минуты с каждой стороны.

Соедините теплый рататуй с креветками, добавьте рваные листья базилика и сбрызните бальзамическим уксусом. Приправьте по вкусу. Подавайте салат теплым или комнатной температуры.

Такой вариант салата с креветками идеально подходит для легкого ужина или праздничного стола. Французские нотки рататуя и аромат базилика превращают привычное блюдо в изысканное кулинарное произведение.

Ранее мы делились с вами рецептом оригинального горячего блюда для новогоднего стола.

кулинария
салаты
креветки
рататуй
застолье
праздники
Валентина Еремеева
В. Еремеева
