Необычный салат с креветками и рататуем покорит гурманов

Салаты с креветками приобретают совершенно новое звучание, когда к ним добавляют теплый рататуй и свежий базилик. Это сочетание морепродуктов с провансальскими овощами создает удивительный баланс текстур и ароматов. Такое блюдо станет настоящим открытием для тех, кто любит экспериментировать на кухне.
Ингредиенты
Для приготовления понадобятся:
креветки очищенные — 300 г;
баклажан — 1 шт. среднего размера;
цукини — 1 шт.;
болгарский перец желтый — 1 шт.;
помидоры черри — 150 г;
чеснок — 2 зубчика;
свежий базилик — 15 г;
оливковое масло — 3 ст. л.;
бальзамический уксус — 1 ч. л.;
морская соль и черный перец — по вкусу.
Как готовить
Нарежьте баклажан, цукини и перец кубиками по 1,5 см. Обжарьте овощи на оливковом масле с измельченным чесноком до мягкости — это займет около 15 минут. Добавьте разрезанные пополам черри, томите еще 5 минут. Креветки обжарьте отдельно на сильном огне по 2 минуты с каждой стороны.
Соедините теплый рататуй с креветками, добавьте рваные листья базилика и сбрызните бальзамическим уксусом. Приправьте по вкусу. Подавайте салат теплым или комнатной температуры.
Такой вариант салата с креветками идеально подходит для легкого ужина или праздничного стола. Французские нотки рататуя и аромат базилика превращают привычное блюдо в изысканное кулинарное произведение.
