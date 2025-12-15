Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Горячая идея простого блюда на Новый год: кролик с айвой и кленовым сиропом

Идеи горячих блюд на Новый год: готовим тушенного кролика в сметане
Идеи горячих блюд на Новый год все чаще выходят за рамки привычного оливье и запеченной курицы: нежный тушенный кролик в сметане с айвой звучит неожиданно, но именно такие сочетания запоминаются гостям. Мясо получается мягким, ароматным, с легкой фруктовой кислинкой и очень праздничным вкусом. Если нужны по‑настоящему оригинальные идеи горячих блюд на Новый год, стоит обратить внимание именно на это необычное сочетание с айвой и кленовым сиропом.​

Кролика (700–800 г, спинка или порционные куски) вымочить в холодной воде несколько часов, обсушить и натереть солью, перцем и тимьяном. В глубокой сковороде или сотейнике обжарить кубики копченой грудинки (или бекона — 80–100 г для аромата​), добавить лук (репчатый — 1–2 шт.), затем кролика и довести мясо до легкой румяной корочки.​

Айву (2 небольших плода) нарезать дольками, добавить к мясу вместе с чесноком (2–3 зубчика), влить вино (белое сухое — 100 мл, можно заменить бульоном​), дать ему выпариться наполовину, затем вмешать сметану (200 г средней жирности) и кленовый сироп (1–2 ст. л. для легкой карамельной сладости). Убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и тушить 40–50 минут, пока кролик не станет очень мягким и пропитанным соусом. Подавать горячим с рисом или картофельным пюре, поливая густым сметанно‑айвовым соусом — такая подача отлично раскрывает идеи горячих блюд на Новый год и делает меню по‑настоящему особенным.​

Перед подачей можно посыпать кролика свежим тимьяном и добавить пару долек запеченной айвы для яркого акцента на тарелке. Блюдо выглядит эффектно, готовится несложно и станет тем самым праздничным горячим, о котором гости еще долго будут вспоминать.

Ранее мы делились с вами рецептом идеальной запеченной курицы с хрустящей корочкой.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
