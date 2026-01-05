Проще печенья, а впечатляет как торт — персиковые корзинки с крошкой: готовое тесто, банка варенья и 15 минут времени

Когда хочется порадовать себя и близких изысканной выпечкой, но нет ни времени, ни желания возиться со сложными рецептами, на помощь приходят вот такие волшебные корзинки. Они соединяют в себе нежность песочного теста, яркую сладость персикового варенья и хрустящую маслянистую крошку. Это идеальный десерт для внезапного визита гостей или для создания уютной атмосферы за семейным чаепитием.

Для приготовления вам понадобится: 300 г готового песочного теста (или 250 г муки, 150 г масла, 1 яйцо, 70 г сахара и щепотка соли), 200 г персикового варенья или джема, 50 г холодного сливочного масла, 3 ст. л. сахара, 5 ст. л. муки. Если делаете тесто сами, смешайте муку с сахаром и солью, натрите холодное масло, добавьте яйцо и быстро замесите. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм и распределите по формам для тарталеток или в одной большой форме, сделав бортики. Равномерно нанесите на основу персиковое варенье. Для крошки пальцами разотрите холодное масло с мукой и сахаром до состояния мокрого песка. Щедро посыпьте крошкой поверхность варенья. Выпекайте корзинки в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета крошки. Дайте немного остыть и подавайте, украсив свежими дольками персика или листиками мяты.

