15 ноября 2025 в 18:00

Сочный кролик в пиве и с овощами: ароматное мясо тушится в духовке само

Сочный кролик в пиве и с овощами: ароматное мясо тушится в духовке само Сочный кролик в пиве и с овощами: ароматное мясо тушится в духовке само Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Рецепт сочного и ароматного кролика в духовке на основе темного пива — настоящее открытие для тех, кто ищет необычные способы приготовления диетического мяса. Пенный напиток в процессе длительного томления полностью выпаривается, оставляя после себя лишь глубокий солодовый аромат и невероятную нежность волокон. Овощи в этом блюде играют роль одновременно гарнира и густого натурального соуса.

Для четырех порций понадобится целая тушка кролика весом около килограмма, 200 миллилитров качественного темного или нефильтрованного пива, 200 граммов свежей пекинской капусты, одна крупная морковь, столовая ложка чесночного порошка и чайная ложка морской соли. Разделайте тушку на порционные фрагменты, нашинкуйте капусту тонкими полосками, морковь натрите на крупной терке. Выложите овощную смесь в жаропрочную форму, сверху распределите мясные куски, посолите и щедро посыпьте чесночным порошком. Залейте содержимое пивом — жидкость должна покрывать продукты примерно наполовину.

Плотно накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на полтора часа. Затем снимите фольгу и продолжайте запекание еще 30–40 минут до образования аппетитной румяной корочки.

Этот рецепт сочного и ароматного кролика в духовке требует минимум активных действий — основную работу выполняет температура, превращая простые ингредиенты в изысканное блюдо с насыщенным вкусом и тающей текстурой.

Ранее мы делились с вами рецептом самой вкусной запеченной курицы с идеальной хрустящей корочкой!

Валентина Еремеева
В. Еремеева
