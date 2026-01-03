Новый год — 2026
03 января 2026 в 08:46

Открытие 2026 года — салат «Графские развалины»: без сыра и без моркови

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Одно из первых открытий 2026 года — необычный, сытный и очень эффектный салат «Графские развалины», который готовится без привычных для слоеных салатов сыра и моркови.

Вкус получается ярким и многогранным: сытный картофель и курица, соленые огурцы, сладкий чернослив и нежные яйца создают идеальное сочетание. Это блюдо точно запомнится всем.

Вам понадобится: 3 отварные картофелины, 4 куриных бедра, 3–4 соленых огурца, 100 г чернослива без косточек (запарить в кипятке на 10 минут), 4 отварных яйца, майонез. Салат собирайте слоями на плоском блюде, слегка промазывая каждый, кроме последнего, майонезом. Первый слой — тертый картофель. Второй — мелко нарезанная курица. Третий — тертые соленые огурцы. Четвертый — нарезанный чернослив. Пятый, завершающий слой — тертые яйца. Ключевой секрет в финале: верхний слой из яиц не нужно разравнивать! Наоборот, создайте на поверхности салата неровности, бугорки и «развалины», которые и дали название блюду. Дайте салату настояться в холодильнике 3–4 часа.

Проверено редакцией
салаты
рецепты
застолье
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
