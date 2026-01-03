Этот пирог — просто фантастика: простое сочетание творога и вишни дает вау-эффект

Готовим вкуснейший творожный пирог с вишней. Иногда самые простые продукты дают самый эффектный результат — и это как раз тот случай. Нежное тесто, сочная вишня и мягкие творожные «облака» делают пирог невероятно вкусным и легким. Готовится быстро, выглядит красиво и исчезает со стола моментально.

Ингредиенты: для теста — сахар 250 г, мука 500 г, яйца 3 шт., молоко 220 мл, растительное масло 220 мл, разрыхлитель 1 пакетик; для начинки — творог 300 г, яйцо 1 шт., сахарная пудра по вкусу; дополнительно — вишня или черешня без косточек.

Приготовление: яйца взбивают с сахаром до пышной светлой массы, затем постепенно вливают молоко и растительное масло, аккуратно перемешивая, после чего добавляют муку с разрыхлителем и замешивают однородное тесто. Тесто выливают на противень, застеленный пергаментом, сверху равномерно распределяют вишню без косточек. Творог смешивают с яйцом, при необходимости подслащивают сахарной пудрой и выкладывают творожную массу небольшими горками между ягодами. Пирог отправляют в разогретую до 190 °C духовку и выпекают около 25 минут до румяной поверхности.

