Минобороны сообщило об ударах по районам Украины

ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 156 районах, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что в атаках участвовали оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, БПЛА и артиллерия.

Атаке подверглись объекты, которые украинская сторона использовала в интересах своего военно-промышленного комплекса, склад горючего, пункты временной дислокаций вооруженных формирований Украины, националистов и иностранных наемников в 156 районах, — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в Одесской области были зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночных массированных ударов ВС РФ. Под удар попали два энергообъекта, состояние которых оценивается как критическое. В Министерстве обороны России не прокомментировали данную информацию.

До этого президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ заявил, что все цели СВО, объявленные в 2022 году, будут выполнены. Он пояснил, что Москва предпочла бы решить все вопросы при помощи дипломатии.