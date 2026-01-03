Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 12:30

Политолог назвал возможные масштабы атаки США на Венесуэлу

Политолог Блохин: США не начнут полномасштабное наступление на Венесуэлу

Каракас, Венесуэла Каракас, Венесуэла Фото: Tian Rui/XinHua/Global Look Press
Соединенные Штаты не начнут полномасштабное наступление на Венесуэлу, выразил мнение в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, армия США ограничится ударами по объектам страны с целью повлиять на главу государства Николаса Мадуро.

Военная операция в Венесуэле — это не широкомасштабное вторжение с целью смены режима: для этого нужно отправлять пехоту. Это может обернуться для американцев вторым Вьетнамом, и Дональд Трамп на это не пойдет. Это дорого и непонятно чем закончится. Поэтому задача США состоит именно в нанесении опосредованных ударов, чтобы Мадуро принял американские правила игры, предоставил доступ США к венесуэльским углеводородам и отказался от сотрудничества с Россией и Китаем, — заявил Блохин.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что вооруженные силы республики развернуты для защиты суверенитета страны. По его словам, меры приняты в рамках обеспечения национальной безопасности и территориальной целостности.

Венесуэла
США
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Александрина Гуловская
А. Гуловская
