В МИД Венесуэлы раскрыли меры по защите суверенитета страны МИД Венесуэлы: ВС страны развернуты для защиты суверенитета

Вооруженные силы Венесуэлы развернуты для защиты суверенитета страны, сообщил в своем Telegram-канале глава МИД республики Иван Хиль Пинто. По его словам, меры приняты в рамках обеспечения национальной безопасности и территориальной целостности.

Народ Венесуэлы и его Боливарская национальная армия, в идеальном союзе между народом и армией, находятся наготове для обеспечения суверенитета и мира, — написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал атаковать Венесуэлу. По данным журналистки CBS Дженнифер Джейкобс, целью атаки стали военные объекты страны, включая здание генерального штаба и президентский дворец. Очевидцы сообщили, что также были нанесены удары по побережью, где расположены военно-морские базы Венесуэлы.

В ответ на это президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в стране чрезвычайное положение, а глава МИД назвал действия США настоящей военной агрессией. При этом днем ранее Мадуро заявил о готовности обсуждать с США соглашение по борьбе с наркотрафиком. Более того, речь шла о возможности заключения всеобъемлющих экономических договоренностей, включая американские инвестиции в нефтяной сектор страны.

Вместе с этим Мадуро напомнил, что провел с Трампом только один телефонный разговор, состоявшийся 21 ноября. По словам президента Венесуэлы, беседа длилась 10 минут и носила уважительный характер.