Алоэ и алоэ вера — не одно и то же: раскрываем секреты двух суккулентов

Алоэ и алоэ вера — не одно и то же: раскрываем секреты двух суккулентов

Думаете, алоэ и алоэ вера — просто разные названия одного растения? На самом деле это два разных суккулента, и путать их небезопасно! Знание отличий поможет грамотно использовать растения в уходе за кожей или для домашних экспериментов — и не навредить здоровью.

Обычное алоэ — целый род, куда входит более 400 видов. Его листья трубчатые, могут расти вразброс или кучно, часто с разветвлениями наверху. Алоэ вера — лишь один из видов этого семейства, родом из Северной Африки. Его легко узнать: крупные, толстые, копьевидные листья с зубчиками по краям собраны в розетку.

В косметологии и медицине применяют именно алоэ вера: в нем есть салициловая кислота, он успокаивает кожу, борется с микробами и укрепляет иммунитет. А вот обычное алоэ содержит алоин — вещество со слабительным эффектом, которое сегодня не рекомендуют использовать в лечебных целях. Поэтому, выбирая растение для дома, важно точно знать его вид: для ухода за кожей и терапии подойдет только алоэ вера.

Ранее сообщалось, что здоровые комнатные растения радуют глаз чистыми и блестящими листьями, но далеко не все цветоводы знают, как правильно ухаживать за листвой. Магазинные полироли могут быть опасны, а некоторые растения и вовсе не переносят механического воздействия.