Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 08:00

Алоэ и алоэ вера — не одно и то же: раскрываем секреты двух суккулентов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Думаете, алоэ и алоэ вера — просто разные названия одного растения? На самом деле это два разных суккулента, и путать их небезопасно! Знание отличий поможет грамотно использовать растения в уходе за кожей или для домашних экспериментов — и не навредить здоровью.

Обычное алоэ — целый род, куда входит более 400 видов. Его листья трубчатые, могут расти вразброс или кучно, часто с разветвлениями наверху. Алоэ вера — лишь один из видов этого семейства, родом из Северной Африки. Его легко узнать: крупные, толстые, копьевидные листья с зубчиками по краям собраны в розетку.

В косметологии и медицине применяют именно алоэ вера: в нем есть салициловая кислота, он успокаивает кожу, борется с микробами и укрепляет иммунитет. А вот обычное алоэ содержит алоин — вещество со слабительным эффектом, которое сегодня не рекомендуют использовать в лечебных целях. Поэтому, выбирая растение для дома, важно точно знать его вид: для ухода за кожей и терапии подойдет только алоэ вера.

Ранее сообщалось, что здоровые комнатные растения радуют глаз чистыми и блестящими листьями, но далеко не все цветоводы знают, как правильно ухаживать за листвой. Магазинные полироли могут быть опасны, а некоторые растения и вовсе не переносят механического воздействия.

Проверено редакцией
Читайте также
Сажайте прямо в сугроб: этот цветок взойдет сам, когда сойдет снег
Общество
Сажайте прямо в сугроб: этот цветок взойдет сам, когда сойдет снег
Цветок, который сам всходит и не требует никакого ухода от дачника: просто бросьте семена в снег
Общество
Цветок, который сам всходит и не требует никакого ухода от дачника: просто бросьте семена в снег
Пьяный незнакомец на улице — что делать и как не нарваться на неприятности
Семья и жизнь
Пьяный незнакомец на улице — что делать и как не нарваться на неприятности
Праздник в бокале: рецепт нежного апельсинового ликера «Куантро»
Семья и жизнь
Праздник в бокале: рецепт нежного апельсинового ликера «Куантро»
Погреб как новенький за день: спасаем заготовки от сырости с помощью обычной буржуйки
Общество
Погреб как новенький за день: спасаем заготовки от сырости с помощью обычной буржуйки
растения
советы
суккуленты
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне сдали почти 500 тонн мелочи за год
Психолог рассказала, как правильно ставить цели на год
Гороскоп 3 января: оздоравливаемся, храним деньги, меняем имидж
Боец ВС России «заарканил» украинскую «Бабу Ягу»
«Явно предвидели»: в Китае восхитились РФ из-за «ледяного» отпора Польше
Банки в России начали блокировать крупные покупки на маркетплейсах
Пьяный незнакомец на улице — что делать и как не нарваться на неприятности
Названы основные поставщики игристого в Россию
Над украинскими беженцами в Европе навис дамоклов меч
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 января: инфографика
Купянск под охраной, разгром ВСУ в Гуляйполе: новости СВО на утро 3 января
Куда сходить на Рождество: 7 идей идеального праздника вдвоем и с детьми
Праздник в бокале: рецепт нежного апельсинового ликера «Куантро»
Гинцбург оценил эффективность новой вакцины от меланомы
«Трамп будет зол»: в Европе назвали назначение Буданова большой ошибкой
Зарплаты трактористов и комбайнеров в России достигли 300 тыс. рублей
Россиянам объяснили, какие социальные выплаты выросли с января
Российские военные нашли способ отгонять дроны-перехватчики ВСУ
В России предложили вспомнить антиалкогольные практики Советского Союза
Названо число БПЛА, сбитых ночью над Россией
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.