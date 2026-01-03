МИД Венесуэлы: попытки США начать «колониальную войну» провалятся

Попытки США начать против Венесуэлы «колониальную войну» провалятся, как и предыдущие, написал министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто в Telegram-канале. Он подчеркнул, что цель американских ударов — смена власти.

Попытка развязать колониальную войну с целью уничтожения республиканской формы правления и устроить принудительную смену режима в союзе с фашистской олигархией потерпит неудачу, — написал Пинто.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что столица Венесуэлы Каракас подверглась бомбардировке со стороны американских сил. Он отметил, что атаку осуществляли посредством запуска ракет. Петро оповестил международные организации о данном инциденте и предложил срочно созвать внеочередное совещание Совета Безопасности ООН.

Между тем один из свидетелей произошедших в Каракасе взрывов сообщил, что объектами нападения стали главное здание Генштаба вооруженных сил и резиденция главы государства Николаса Мадуро. Согласно полученной от него информации, шел обстрел центральных городских кварталов. Дополнительно отмечаются интенсивные авианалеты на побережье, где размещены крупные объекты военно-морских баз Венесуэлы.