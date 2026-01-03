Названы цели атаки США по Каракасу

В Венесуэле были атакованы как минимум 11 объектов, заявил президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети X. По имеющейся у него информации, выведены из строя авиабаза и горный гарнизон.

До настоящего момента подтвержденная информация: [авиабаза] Ла-Карлота — выведена из строя и подверглась бомбардировке. Горный военный гарнизон в Катия-Ла-Мар — выведен из строя и подвергся бомбардировке. Дворец Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе — подвергся бомбардировке, — написал он.

Ранее была обнародована информация о том, что США нанесли удар по зданию Национального собрания Венесуэлы. Тогда Петро уточнил, что атака была совершена с применением ракет. Колумбиец обратил внимание международного сообщества на ситуацию и выразил необходимость экстренного созыва Совбеза ООН.

До этого сообщалось, что в Каракасе прогремели взрывы. В некоторых районах города отключилось электричество. Взрывов было по меньшей мере семь. Очевидцы видели низколетящие самолеты и слышали шум полета. Они также сообщили, что на юге города недалеко от крупной военной базы поднимался дым.