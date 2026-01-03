Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 12:04

Названы цели атаки США по Каракасу

Президент Колумбии Петро: в Каракасе атакованы около 11 объектов

Густаво Петро Густаво Петро Фото: Sebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Венесуэле были атакованы как минимум 11 объектов, заявил президент Колумбии Густаво Петро в социальной сети X. По имеющейся у него информации, выведены из строя авиабаза и горный гарнизон.

До настоящего момента подтвержденная информация: [авиабаза] Ла-Карлота — выведена из строя и подверглась бомбардировке. Горный военный гарнизон в Катия-Ла-Мар — выведен из строя и подвергся бомбардировке. Дворец Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе — подвергся бомбардировке, — написал он.

Ранее была обнародована информация о том, что США нанесли удар по зданию Национального собрания Венесуэлы. Тогда Петро уточнил, что атака была совершена с применением ракет. Колумбиец обратил внимание международного сообщества на ситуацию и выразил необходимость экстренного созыва Совбеза ООН.

До этого сообщалось, что в Каракасе прогремели взрывы. В некоторых районах города отключилось электричество. Взрывов было по меньшей мере семь. Очевидцы видели низколетящие самолеты и слышали шум полета. Они также сообщили, что на юге города недалеко от крупной военной базы поднимался дым.

Колумбия
Венесуэла
Каракас
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, как Карл III опозорился в Рождество
Володин запустил важный опрос о детстве
МИД России призвал сохранить мир в Латинской Америке
МИД России отреагировал на массированную атаку по Венесуэле
«Блестяще»: Трамп подвел итоги военной операции в Венесуэле
Мошенники усложняют схемы обмана россиян
Наступление ВС России на Харьков 3 января: ВКС ровняют с землей позиции ВСУ
США нанесли удар по Венесуэле
США обвинили в грубом нарушении Устава ООН
Стало известно, пострадали ли россияне во время ударов по Венесуэле
Стало известно, что случилось с вице-президентом Венесуэлы
Раскрыты подробности операции по захвату Мадуро
В Совфеде выдвинули ЕС одно требование после ударов США по Венесуэле
Высота сугробов в Москве превысила январскую норму
Появились жуткие подробности о сгоревших телах после атаки ВСУ на Хорлы
Трамп анонсировал важное выступление после захвата Мадуро
В Минобороны сообщили о свыше сотни сбитых дронов ВСУ за сутки
Венесуэла заявила об ударах США по жилым районам
Минобороны сообщило об ударах по районам Украины
Еще один населенный пункт в ДНР стал свободным от ВСУ
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Готовлю на каждый праздник: татарский новогодний салат
Семья и жизнь

Готовлю на каждый праздник: татарский новогодний салат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.