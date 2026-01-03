Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 12:22

В США назвали неожиданную цель американских ударов в Каракасе

Bloomberg: американские войска ударили по мавзолею Чавеса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Взрывы прозвучали на территории мемориального комплекса в Каракасе, где находится мавзолей бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свидетелей происшествия. Инцидент произошел на площади у столичного Музея революции.

Это здание было выбрано властями, так как 4 февраля 1992 года Чавес руководил из него попыткой государственного переворота, которую позже назвал началом боливарианской революции. В тот период здесь располагался военно-исторический музей, превращенный в штаб восставших военных из-за его близости к президентскому дворцу Мирафлорес.

Ранее журналист Мустафа Оздемир, находящийся в Каракасе, сообщил, что американские удары по столице Венесуэлы и ее окрестностям привели к повреждению вышек сотовой связи, масштабным перебоям с электричеством и вынудили население укрываться в домах. По его данным, атаке подверглись не менее четырех районов, среди которых военный объект и зона на побережье.

Кроме того, источник в правительстве Каракаса, пожелавший сохранить инкогнито, сообщил, что Вооруженные силы США нанесли удары по объектам газотранспортной системы в столице Венесуэлы. Он также уточнил, что в городе продолжают слышаться звуки взрывов.

США
Венесуэла
Каракас
удары
