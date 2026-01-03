Стало известно об ударе по газопроводу в Каракасе

Стало известно об ударе по газопроводу в Каракасе РИА Новости: США нанесли удары по газопроводу в Каракасе

Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли удары по объектам газотранспортной инфраструктуры в Каракасе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве столицы Венесуэлы, пожелавший остаться анонимным. Уточняется, что в городе по-прежнему раздаются взрывы.

[США] ударили по нескольким объектам на газопроводе. Взрывы продолжаются, — сказал собеседник агентства.

По данным CNN, взрывы прогремели в столице Венесуэлы в ночь на 3 января. Очевидцы заметили в Каракасе, предположительно, несколько американских вертолетов.

Позднее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто подтвердил, что США атаковали территорию республики. Дипломат решительно осудил американскую военную агрессию. При этом Вашингтон отказался комментировать свою причастность к ударам по Каракасу.

По данным CBS News, изначально США собирались начать операцию против Венесуэлы еще 25 декабря. Утверждается, что Пентагон перенес атаку из-за ударов по ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Нигерии.