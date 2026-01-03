Новый год — 2026
03 января 2026 в 11:55

Турецкий журналист раскрыл последствия ударов США по Каракасу

Журналист Оздемир: удары по Каракасу вызвали отключения электричества

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Американские удары по столице Венесуэлы Каракасу и прилегающим территориям повредили вышки сотовой связи, вызвали массовые отключения электроэнергии и заставили жителей укрываться в домах, сообщил в прямом эфире турецкого телеканала Sözcü журналист Мустафа Оздемир, работающий в городе. По его информации, поражены как минимум четыре района, включая военный комплекс и прибрежную зону.

В ходе ударов были повреждены вышки связи, потому сейчас со связью проблемы. Также в различных районах столицы происходят массовые отключения электричества. В самом городе и окрестностях ударам подверглись как минимум четыре района, — говорится в сообщении.

Ранее корреспондент RT Мурад Газдиев заявил, что авиационные удары по столице Венесуэлы продолжались примерно 25 минут. По его данным, в Каракасе не включались сигналы тревоги, но были слышны звуки пролетающей авиации, а юго-восточный сектор города в настоящее время лишен электроснабжения.

Кроме того, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что его страна сохраняет за собой право на законную самооборону ради защиты своего населения и государственного суверенитета. Он призвал государства Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мирового сообщества к активной совместной поддержке «перед лицом этой агрессии».

