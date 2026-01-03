Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 21:11

На Западе раскритиковали двойные стандарты СМИ из-за Венесуэлы

Профессор Дизен раскритиковал западные СМИ после атаки США на Венесуэлу

Фото: Соцсети
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал в соцсети Х западные СМИ за освещение ударов США по Венесуэле, обвинив их в лицемерии. По его словам, реакция медиа была бы иной, если бы аналогичные действия совершило государство, воспринимаемое как противник Запада.

Только представьте себе, насколько иначе освещалось бы это событие в СМИ, если бы незаконное и ничем не спровоцированное нападение на суверенное государство и похищение его главы были совершены страной, ненависть к которой нам внушают с детства, — написал Дизен.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что операция США в Венесуэле, в ходе которой был «украден» президент Николас Мадуро, стала иллюстрацией права сильного в современном мире. Кроме того, по его словам, мировое сообщество не отреагировало санкциями или возмущением на эти действия.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что массированные удары США по Венесуэле будут иметь глобальные последствия для мировой безопасности. Он подчеркнул, что события такого масштаба отражаются на ситуации во всем мире.

США
Венесуэла
СМИ
Запад
