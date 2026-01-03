Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал в соцсети Х западные СМИ за освещение ударов США по Венесуэле, обвинив их в лицемерии. По его словам, реакция медиа была бы иной, если бы аналогичные действия совершило государство, воспринимаемое как противник Запада.

Только представьте себе, насколько иначе освещалось бы это событие в СМИ, если бы незаконное и ничем не спровоцированное нападение на суверенное государство и похищение его главы были совершены страной, ненависть к которой нам внушают с детства, — написал Дизен.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что операция США в Венесуэле, в ходе которой был «украден» президент Николас Мадуро, стала иллюстрацией права сильного в современном мире. Кроме того, по его словам, мировое сообщество не отреагировало санкциями или возмущением на эти действия.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что массированные удары США по Венесуэле будут иметь глобальные последствия для мировой безопасности. Он подчеркнул, что события такого масштаба отражаются на ситуации во всем мире.